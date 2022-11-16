https://sputniknews.com.tr/20221116/kadirov-beni-aramaniza-gerek-yok-ben-kendim-sizi-cezalandirmaya-gelecegim-1063537500.html

Kadırov: Beni aramanıza gerek yok, ben kendim sizi cezalandırmaya geleceğim

Kadırov: Beni aramanıza gerek yok, ben kendim sizi cezalandırmaya geleceğim

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadırov, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) onun için arama kararının çıkarmasını değerlendirdi. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T23:59+0300

2022-11-16T23:59+0300

2022-11-16T23:59+0300

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ramzan kadirov

ukrayna krizi

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rusya

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Kadırov, Telegram hesabından paylaştığı videoda, “Sayın SBU mensupları, yeri belirleyin ben kendim geleceğim, sizin için geleceğim ve işlediğiniz tüm suçlardan dolayı sizi cezalandıracağım” diye konuştu.Çeçen lider, “Beni çok aramaya gerek yok. Bu arada ben Ukrayna’ya iki kez gittim bile ve beni yakalama konusunda kafa yorduklarını görmedim” diye ekledi.SBU’nun, onun yerini tespit etmek için hiçbir gerçek eylemde bulunmadığını kaydeden Kadırov, “Çünkü elektrikleri sürekli kesiliyor. Bu koşullarda çalışmak çok zor oluyor. Ayrıca sürekli hava saldırısı sirenler de sürekli engel oluyor” ifadesini kullandı.

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