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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/kadirov-beni-aramaniza-gerek-yok-ben-kendim-sizi-cezalandirmaya-gelecegim-1063537500.html
Kadırov: Beni aramanıza gerek yok, ben kendim sizi cezalandırmaya geleceğim
Kadırov: Beni aramanıza gerek yok, ben kendim sizi cezalandırmaya geleceğim
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadırov, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) onun için arama kararının çıkarmasını değerlendirdi. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T23:59+0300
2022-11-16T23:59+0300
ukrayna krizi
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ukrayna güvenlik konseyi (sbu)
ramzan kadirov
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
çeçenistan cumhuriyeti
çeçenistan
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Kadırov, Telegram hesabından paylaştığı videoda, “Sayın SBU mensupları, yeri belirleyin ben kendim geleceğim, sizin için geleceğim ve işlediğiniz tüm suçlardan dolayı sizi cezalandıracağım” diye konuştu.Çeçen lider, “Beni çok aramaya gerek yok. Bu arada ben Ukrayna’ya iki kez gittim bile ve beni yakalama konusunda kafa yorduklarını görmedim” diye ekledi.SBU’nun, onun yerini tespit etmek için hiçbir gerçek eylemde bulunmadığını kaydeden Kadırov, “Çünkü elektrikleri sürekli kesiliyor. Bu koşullarda çalışmak çok zor oluyor. Ayrıca sürekli hava saldırısı sirenler de sürekli engel oluyor” ifadesini kullandı.
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sbu, ukrayna güvenlik konseyi (sbu), ramzan kadirov, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, çeçenistan cumhuriyeti, çeçenistan
sbu, ukrayna güvenlik konseyi (sbu), ramzan kadirov, ukrayna krizi, ukrayna, rusya, çeçenistan cumhuriyeti, çeçenistan

Kadırov: Beni aramanıza gerek yok, ben kendim sizi cezalandırmaya geleceğim

23:59 16.11.2022
© SputnikRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© Sputnik
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadırov, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) onun için arama kararının çıkarmasını değerlendirdi.
Kadırov, Telegram hesabından paylaştığı videoda, “Sayın SBU mensupları, yeri belirleyin ben kendim geleceğim, sizin için geleceğim ve işlediğiniz tüm suçlardan dolayı sizi cezalandıracağım” diye konuştu.
Çeçen lider, “Beni çok aramaya gerek yok. Bu arada ben Ukrayna’ya iki kez gittim bile ve beni yakalama konusunda kafa yorduklarını görmedim” diye ekledi.
SBU’nun, onun yerini tespit etmek için hiçbir gerçek eylemde bulunmadığını kaydeden Kadırov, “Çünkü elektrikleri sürekli kesiliyor. Bu koşullarda çalışmak çok zor oluyor. Ayrıca sürekli hava saldırısı sirenler de sürekli engel oluyor” ifadesini kullandı.
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