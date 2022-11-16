https://sputniknews.com.tr/20221116/ivanka-trump-2024-abd-secimleri-icin-yapilacak-kampanyalara-dahil-olmayacagim-1063537050.html
Ivanka Trump: 2024 ABD seçimleri için yapılacak kampanyalara dahil olmayacağım
Ivanka Trump: 2024 ABD seçimleri için yapılacak kampanyalara dahil olmayacağım
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, babasının dün gece adaylığını ilan ettiği 2024 ABD Başkanlık seçimleri kampanyasına dahil olmayacağını... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T23:58+0300
2022-11-16T23:58+0300
2022-11-16T23:59+0300
dünya
ivanka trump
donald trump
jared kushner
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Eski ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde siyasetten uzak duracağını açıkladı.Ivanka Trump, Trump’ın adaylığını açıkladığı gece sosyal medya hesabından, "Babamı her zaman sevip destekleyeceğim ancak bundan sonra bunu siyasi arenanın dışında yapacağım" paylaşımında bulundu.'Siyasete girmeyi düşünmüyorum'Bu defa küçük çocuklarına ve aile olarak özel hayata öncelik vermeyi seçeceğini aktaran Ivanka Trump, "Siyasete girmeyi düşünmüyorum" ifadesini kullandı.Ivanka Trump, şu an Miami’de özel sektörde çalıştığını, hayatının en güzel anlarını yaşadığını belirtti.Eşi Jared Kushner ile Ivanka Trump, Donald Trump’ın 2016 seçim kampanyasına destek vermiş, Beyaz Saray’da bulunduğu dönemde de başdanışman olarak görev yapmıştı.Trump, dün gece, Mar-a-Lago malikanesinde yaptığı duyuruda, 2024 ABD Başkanlık seçimleri için tekrar aday olduğunu ilan etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20191112/ivanka-trump-azil-sorusturmasi-surecindeki-babasini-abraham-lincolna-benzetti-1040607462.html
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ivanka trump, donald trump, jared kushner
Ivanka Trump: 2024 ABD seçimleri için yapılacak kampanyalara dahil olmayacağım
23:58 16.11.2022 (güncellendi: 23:59 16.11.2022) Abone ol
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, babasının dün gece adaylığını ilan ettiği 2024 ABD Başkanlık seçimleri kampanyasına dahil olmayacağını bildirdi.
Eski ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde siyasetten uzak duracağını açıkladı.
Ivanka Trump, Trump’ın adaylığını açıkladığı gece sosyal medya hesabından, "Babamı her zaman sevip destekleyeceğim ancak bundan sonra bunu siyasi arenanın dışında yapacağım" paylaşımında bulundu.
'Siyasete girmeyi düşünmüyorum'
Bu defa küçük çocuklarına ve aile olarak özel hayata öncelik vermeyi seçeceğini aktaran Ivanka Trump, "Siyasete girmeyi düşünmüyorum" ifadesini kullandı.
Ivanka Trump, şu an Miami’de özel sektörde çalıştığını, hayatının en güzel anlarını yaşadığını belirtti.
Eşi Jared Kushner ile Ivanka Trump, Donald Trump’ın 2016 seçim kampanyasına destek vermiş, Beyaz Saray’da bulunduğu dönemde de başdanışman olarak görev yapmıştı.
Trump, dün gece, Mar-a-Lago malikanesinde yaptığı duyuruda, 2024 ABD Başkanlık seçimleri için tekrar aday olduğunu ilan etmişti.