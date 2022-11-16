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https://sputniknews.com.tr/20221116/italyada-unlu-yazar-savianonun-basbakan-meloniye-hakaretten-yargilanmasina-baslandi-1063467215.html
İtalya'da ünlü yazar Saviano'nun Başbakan Meloni'ye hakaretten yargılanmasına başlandı
İtalya'da ünlü yazar Saviano'nun Başbakan Meloni'ye hakaretten yargılanmasına başlandı
İtalya'da insan hakları ve mafyaya karşı yazdığı yazılarla bilinen araştırmacı gazeteci-yazar Roberto Saviano'nun 2020'de katıldığı bir televizyon programında... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T00:18+0300
2022-11-16T00:18+0300
dünya
italya
roberto saviano
mafya
italyan mafyası
giorgia meloni
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma adliyesinde yapılan ilk duruşmada, Saviano'nun haklarında ağır hakaret ifadeleri kullandığı iki isimden biri olan mevcut Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin de davacı olarak davaya müdahil olma talebi kabul edildi ve dava 12 Aralık'a ertelendi.Duruşma salonundan çıkarken basına konuşan Saviano, "Gazeteci olarak bu hükümet tarafından en çok yargı sürecine tabi tutulan kişiyim." derken, düzensiz göçmenlerin ölümüne sessiz kalamayacağını ifade etti.Saviano'nun suçlu bulunması halinde 3 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.Diğer yandan Başbakan Meloni'nin avukatı Luca Libre ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Roberto Saviano aleyhindeki dava kullanılan nefret söyleminden kaynaklanıyor. Ben kendi oğluma (Saviano'nun kullandığı kelimenin) bir hakaret olduğunu öğrettim. Davayı geri çekip çekmemeyi değerlendireceğiz." dedi.Avrupa'da pek çok meslek örgütü ile sol ve liberal görüşlü siyasiler de davanın düşürülmesini talep ediyor.
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italya, roberto saviano, mafya, italyan mafyası, giorgia meloni
italya, roberto saviano, mafya, italyan mafyası, giorgia meloni

İtalya'da ünlü yazar Saviano'nun Başbakan Meloni'ye hakaretten yargılanmasına başlandı

00:18 16.11.2022
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTEİtalya'da ünlü yazar Saviano'nun Başbakan Meloni'ye hakaretten yargılanmasına başlandı
İtalya'da ünlü yazar Saviano'nun Başbakan Meloni'ye hakaretten yargılanmasına başlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTE
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İtalya'da insan hakları ve mafyaya karşı yazdığı yazılarla bilinen araştırmacı gazeteci-yazar Roberto Saviano'nun 2020'de katıldığı bir televizyon programında, o dönem muhalefet partisi lideri olan Başbakan Giorgia Meloni'ye ağır hakaret etmesi nedeniyle yargılanmasına başlandı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma adliyesinde yapılan ilk duruşmada, Saviano'nun haklarında ağır hakaret ifadeleri kullandığı iki isimden biri olan mevcut Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin de davacı olarak davaya müdahil olma talebi kabul edildi ve dava 12 Aralık'a ertelendi.
Duruşma salonundan çıkarken basına konuşan Saviano, "Gazeteci olarak bu hükümet tarafından en çok yargı sürecine tabi tutulan kişiyim." derken, düzensiz göçmenlerin ölümüne sessiz kalamayacağını ifade etti.
Saviano'nun suçlu bulunması halinde 3 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
Diğer yandan Başbakan Meloni'nin avukatı Luca Libre ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Roberto Saviano aleyhindeki dava kullanılan nefret söyleminden kaynaklanıyor. Ben kendi oğluma (Saviano'nun kullandığı kelimenin) bir hakaret olduğunu öğrettim. Davayı geri çekip çekmemeyi değerlendireceğiz." dedi.
Avrupa'da pek çok meslek örgütü ile sol ve liberal görüşlü siyasiler de davanın düşürülmesini talep ediyor.
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