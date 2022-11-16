https://sputniknews.com.tr/20221116/istanbulda-ortalama-kiralar-10-bin-lirayi-asti-1063487257.html

İstanbul'da ortalama kiralar 10 bin lirayı aştı

İstanbul'da ortalama kiralar 10 bin lirayı aştı

5 büyük ilde yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin 5 büyük kentinde kira fiyatları son 1 yılda yüzde 100'ün üzerinde arttı. İstanbul'da ortalama kiralar 10 bin... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T13:39+0300

2022-11-16T13:39+0300

2022-11-16T13:39+0300

yaşam

istanbul

kira

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Beş büyük ilde yapılan araştırmaya göre İstanbul ve Antalya’da ortalama kira bedeli 10 bin lirayı aştı. Ortalama kira Ankara’da 5 bin, İzmir’de 7 bin, Bursa’da 4 bin lira seviyesine ulaştı.Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın araştırması, 5 büyük il ve ilçelerinde kira bedellerini ortaya çıkardı.İSTANBULİstanbul’da konut kiraları son bir yılda yüzde 144 arttı. Kiralar son iki yılda ise yüzde 319 artış gösterdi. Megakentte ortalama metrekare kirası 94 TL, ortalama ev kirası ise 10 bin 229 TL oldu.İlçelere bakıldığında ise ortalama kira rekoru 28 bin lirayla Sarıyer'de. Kira ortalaması Beşiktaş'ta 22 bin, Beyoğlu'nda 15 bin, Şişli'de 14 bin, Kadıköy'de 17 bin, Bakırköy'de ise 16 bin liraya ulaştı.Ortalama kiranın 5 bin liranın altına düştüğü sadece 2 ilçe var: İstanbul'un en batısında yer alan Silivri ve Çatalca.ANKARAAnkara’da konut kiraları son bir yılda yüzde 163, son iki yılda yüzde 269 arttı.Başkent genelinde ortalama metrekare kira bedeli 44 TL olurken, ortalama kira 5 bin 466 TL olarak hesaplandı. İncelenen 17 ilçe içinde kiranın 3 bin TL altında olduğu 4 ilçe bulunuyor: Polatlı, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar, Elmadağ.Ortalama kiralar Çankaya'da 7 bin liranın üzerinde.İZMİRİzmir'de konut kiraları son bir yılda yüzde 154, son iki yılda yüzde 269 arttı.Ortalama metrekare kira bedeli 63 TL, ortalama kira 6 bin 932 TL oldu. Çeşme, Güzelbahçe ve Urla’da ortalama kira 10-15 bin bandına çıkarken, şehrin merkezi ilçelerinde 7-8 bin TL’ye ulaştı.ANTALYARusya-Ukrayna savaşının ardından yurtdışından göç alan Antalya'da kiralar bir yılda yüzde 213, 2 yılda yüzde 395 arttı.Şehirde ortalama metrekare kira 89 TL, ortalama kira 10 bin 219 TL oldu. Ev sahiplerinin daha yüksek kira için yabancıları seçmesi, bölgede yaşayanları, üniversite kazananları ve atanan memurları zor durumda bıraktı.Konyaaltı, Kemer, Aksu, Alanya, Muratpaşa, Serik ve Kaş'ta ortalama kiralar 10 bin lirayı aştı.BURSABeş il arasında en uygun fiyatların bulunduğu yer Bursa oldu. Kentin en merkezi noktası Nilüfer'de ortalama kira 4 bin 200 lira.Kira artışı bir yılda yüzde 91, iki yılda yüzde 173 seviyesinde oldu. Kentteki ortalama kira 3 bin 974 TL’ye çıktı.

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