https://sputniknews.com.tr/20221116/istanbul-fatihte-cibuti-ve-senegal-uyruklu-sahislarin-parasini-calan-etiyopyali-sahis-yakalandi-1063487092.html
İstanbul Fatih'te, Cibuti ve Senegal uyruklu şahısların parasını çalan Etiyopyalı şahıs yakalandı
İstanbul Fatih'te, Cibuti ve Senegal uyruklu şahısların parasını çalan Etiyopyalı şahıs yakalandı
İstanbul Fatih'te Cibuti ve Senegal uyruklu iki kişinin üzerine pislik attıktan sonra temizleme bahanesiyle paralarını çaldığı tespit edilen Etiyopya uyruklu... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T13:27+0300
2022-11-16T13:27+0300
2022-11-16T13:27+0300
yaşam
türkiye
senegal
cibuti
fatih
istanbul
etiyopya
dolandırıcılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063486935_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_0d7b8ad46882a45aa89cb0347becc0cd.jpg
İstanbul Fatih'te, polise başvuran Cibuti uyruklu N.I.A., yolda yürürken bir kişi tarafından içinde 12 bin dolar bulunan çantasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.Mağdur N.I.A. poliste verdiği ifadesinde "Üzerime bir yerden pislik geldi. Temizlemeye çalışırken biri yanıma yaklaşıp yardım etmek istediğini söyledi. Çantamı o çaldı" dedi.Polis bu konuyla ilgili araştırma yaparken aynı bölgede bu kez Senegal uyruklu E.M.D. polise başvurarak aynı yöntemle 2 bin 400 euro'sunun çalındığını söyledi.Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini, iki olayı da gerçekleştiren kişinin aynı kişi olduğunu belirledi.Yapılan çalışmalarda şüphelinin Etiyopya uyruklu Nahom Z.W. olduğu tespit edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20220914/yabanci-uyruklu-ogrencileri-ev-kiralama-vaadiyle-kandirdi-6-ay-ve-1-yillik-kiralarini-pesin-aldi-1061168990.html
senegal
cibuti
istanbul
etiyopya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063486935_160:0:760:450_1920x0_80_0_0_347b098829d67be20f93c65be31dab7a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, senegal, cibuti, fatih, istanbul, etiyopya, dolandırıcılık
türkiye, senegal, cibuti, fatih, istanbul, etiyopya, dolandırıcılık
İstanbul Fatih'te, Cibuti ve Senegal uyruklu şahısların parasını çalan Etiyopyalı şahıs yakalandı
Abone ol
İstanbul Fatih'te Cibuti ve Senegal uyruklu iki kişinin üzerine pislik attıktan sonra temizleme bahanesiyle paralarını çaldığı tespit edilen Etiyopya uyruklu şüpheli yakalandı.
İstanbul Fatih'te, polise başvuran Cibuti uyruklu N.I.A., yolda yürürken bir kişi tarafından içinde 12 bin dolar bulunan çantasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.
Mağdur N.I.A. poliste verdiği ifadesinde "Üzerime bir yerden pislik geldi. Temizlemeye çalışırken biri yanıma yaklaşıp yardım etmek istediğini söyledi. Çantamı o çaldı" dedi.
Polis bu konuyla ilgili araştırma yaparken aynı bölgede bu kez Senegal uyruklu E.M.D. polise başvurarak aynı yöntemle 2 bin 400 euro'sunun çalındığını söyledi.
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini, iki olayı da gerçekleştiren kişinin aynı kişi olduğunu belirledi.
Yapılan çalışmalarda şüphelinin Etiyopya uyruklu Nahom Z.W. olduğu tespit edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.