https://sputniknews.com.tr/20221116/israilli-bir-milyardere-ait-petrol-tankerine-umman-aciklarinda-bombali-iha-saldirisi-1063483504.html
İsrailli bir milyardere ait petrol tankerine Umman açıklarında 'bombalı İHA saldırısı'
İsrailli bir milyardere ait petrol tankerine Umman açıklarında 'bombalı İHA saldırısı'
Associated Press haber ajansı, Ortadoğu merkezli bir savunma yetkilisine dayanarak, İsrailli bir milyarderle bağlantılı bir petrol tankerine salı gecesi Umman... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T12:26+0300
2022-11-16T12:26+0300
2022-11-16T12:45+0300
dünya
israil
iran
umman
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Ortadoğu merkezli savunma yetkilisi, bombalı İHA saldırısına uğrayan geminin Liberya bandıralı petrol tankeri Pacific Zircon olduğunu ve İsrailli milyarder Idan Ofer'e ait Singapur merkezli Eastern Pacific Shipping tarafından işletildiğini söyledi. Bölgede deniz taşımacılığını izleyen Britanya askeri örgütü Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları, "Olayın farkındayız ve şu anda soruşturuluyor" dedi. AP, ilk etapta Eastern Pacific Shipping şirketine ve Abu Dabi'deki İsrail Büyükelçiliği'ne ulaşamadığını belirtti. İlk etapta sorumluluğu üstlenen olmadı.İsrail ile İran, geniş Ortadoğu coğrafyasında özellikle denizde birbirlerinin tankerlerini hedef alan bir tür örtülü savaş yürüttüğünden, gözler Tahran'a çevrildi.
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israil, iran, umman
İsrailli bir milyardere ait petrol tankerine Umman açıklarında 'bombalı İHA saldırısı'
12:26 16.11.2022 (güncellendi: 12:45 16.11.2022) Abone ol
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Associated Press haber ajansı, Ortadoğu merkezli bir savunma yetkilisine dayanarak, İsrailli bir milyarderle bağlantılı bir petrol tankerine salı gecesi Umman açıklarında bomba taşıyan bir insansız hava aracının isabet ettiğini duyurdu.
Ortadoğu merkezli savunma yetkilisi, bombalı İHA saldırısına uğrayan geminin Liberya bandıralı petrol tankeri Pacific Zircon olduğunu ve İsrailli milyarder Idan Ofer'e ait Singapur merkezli Eastern Pacific Shipping tarafından işletildiğini söyledi.
Bölgede deniz taşımacılığını izleyen Britanya askeri örgütü Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları, "Olayın farkındayız ve şu anda soruşturuluyor" dedi.
AP, ilk etapta Eastern Pacific Shipping şirketine ve Abu Dabi'deki İsrail Büyükelçiliği'ne ulaşamadığını belirtti. İlk etapta sorumluluğu üstlenen olmadı.
İsrail ile İran, geniş Ortadoğu coğrafyasında özellikle denizde birbirlerinin tankerlerini hedef alan bir tür örtülü savaş yürüttüğünden, gözler Tahran'a çevrildi.