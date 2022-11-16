https://sputniknews.com.tr/20221116/israilli-bir-milyardere-ait-petrol-tankerine-umman-aciklarinda-bombali-iha-saldirisi-1063483504.html

İsrailli bir milyardere ait petrol tankerine Umman açıklarında 'bombalı İHA saldırısı'

İsrailli bir milyardere ait petrol tankerine Umman açıklarında 'bombalı İHA saldırısı'

Associated Press haber ajansı, Ortadoğu merkezli bir savunma yetkilisine dayanarak, İsrailli bir milyarderle bağlantılı bir petrol tankerine salı gecesi Umman... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T12:26+0300

2022-11-16T12:26+0300

2022-11-16T12:45+0300

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Ortadoğu merkezli savunma yetkilisi, bombalı İHA saldırısına uğrayan geminin Liberya bandıralı petrol tankeri Pacific Zircon olduğunu ve İsrailli milyarder Idan Ofer'e ait Singapur merkezli Eastern Pacific Shipping tarafından işletildiğini söyledi. Bölgede deniz taşımacılığını izleyen Britanya askeri örgütü Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları, "Olayın farkındayız ve şu anda soruşturuluyor" dedi. AP, ilk etapta Eastern Pacific Shipping şirketine ve Abu Dabi'deki İsrail Büyükelçiliği'ne ulaşamadığını belirtti. İlk etapta sorumluluğu üstlenen olmadı.İsrail ile İran, geniş Ortadoğu coğrafyasında özellikle denizde birbirlerinin tankerlerini hedef alan bir tür örtülü savaş yürüttüğünden, gözler Tahran'a çevrildi.

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