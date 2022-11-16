https://sputniknews.com.tr/20221116/iranin-guneybatisinda-silahli-saldiri-4-olu-1063505643.html
İran’ın güneybatısında silahlı saldırı: 4 ölü
İran’ın güneybatısında silahlı saldırı: 4 ölü
İran’ın güneybatısındaki Huzistan Eyaleti’nin İze şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin daha yaralandığı belirtildi. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T21:23+0300
2022-11-16T21:23+0300
2022-11-16T21:23+0300
dünya
iran
saldırı
ölüm
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Fars haber ajansının haberinde, “İze'de meydana gelen terör saldırısı sonucunda şimdiye kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi daha yaralandı” ifadesine yer verildi.Saldırının kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlendiği aktarılırken saldırganların sivillere ve polis mensuplarına ateş açtığı kaydedildi.
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iran, saldırı, ölüm
İran’ın güneybatısında silahlı saldırı: 4 ölü
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İran’ın güneybatısındaki Huzistan Eyaleti’nin İze şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin daha yaralandığı belirtildi.
Fars
haber ajansının haberinde, “İze'de meydana gelen terör saldırısı sonucunda şimdiye kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi daha yaralandı”
ifadesine yer verildi.
Saldırının kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlendiği aktarılırken saldırganların sivillere ve polis mensuplarına ateş açtığı kaydedildi.