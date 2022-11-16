Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221116/iranin-guneybatisinda-silahli-saldiri-4-olu-1063505643.html
İran’ın güneybatısında silahlı saldırı: 4 ölü
İran’ın güneybatısında silahlı saldırı: 4 ölü
İran’ın güneybatısındaki Huzistan Eyaleti’nin İze şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin daha yaralandığı belirtildi. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T21:23+0300
2022-11-16T21:23+0300
dünya
iran
saldırı
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102878/76/1028787604_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_812b74fb16d4104b9ed5734fd92a52af.jpg
Fars haber ajansının haberinde, “İze'de meydana gelen terör saldırısı sonucunda şimdiye kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi daha yaralandı” ifadesine yer verildi.Saldırının kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlendiği aktarılırken saldırganların sivillere ve polis mensuplarına ateş açtığı kaydedildi.
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102878/76/1028787604_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_551dd96ceb7ae42d99038e7397bb5ce9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, saldırı, ölüm
iran, saldırı, ölüm

İran’ın güneybatısında silahlı saldırı: 4 ölü

21:23 16.11.2022
© REUTERS / TIMA agencyİran parlamentosuna saldırı
İran parlamentosuna saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© REUTERS / TIMA agency
Abone olTelegram
İran’ın güneybatısındaki Huzistan Eyaleti’nin İze şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin daha yaralandığı belirtildi.
Fars haber ajansının haberinde, “İze'de meydana gelen terör saldırısı sonucunda şimdiye kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi daha yaralandı” ifadesine yer verildi.
Saldırının kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlendiği aktarılırken saldırganların sivillere ve polis mensuplarına ateş açtığı kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала