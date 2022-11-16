https://sputniknews.com.tr/20221116/iranin-afganistan-ozel-temsilcisi-mevcut-kriz-abdnin-20-yillik-kolonyal-varliginin-sonucu-1063498924.html

İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi: Mevcut kriz, ABD'nin 20 yıllık kolonyal varlığının sonucu

İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi: Mevcut kriz, ABD'nin 20 yıllık kolonyal varlığının sonucu

İran Cumhurbaşkanının Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, Afganistan'daki mevcut kritik durumun, ABD'nin oradaki 20 yıllık kolonyal varlığının bir... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T19:00+0300

2022-11-16T19:00+0300

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Afganistan’la ilgili Moskova Formatına katılan İran Cumhurbaşkanının Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, Sputnik’e demecinde ABD’nin Afganistan işgalinin ülkenin altyapısının yok edilmesinden, şehirlerin harabeye dönmesinden ve katliamlardan başka bir şey getirmediğini söyledi.Kumi, “Afganistan'daki mevcut kritik durum, ülkenin altyapısının yok edilmesinden, şehirlerin harabeye dönmesinden ve katliamlardan başka bir şey getirmeyen ABD’nin 20 yıllık kolonyal varlığının bir sonucudur. ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra, ülkede siyasi, ekonomik ve sosyal krizin yanı sıra güvenlik eksikliğine tanık oluyoruz” dedi.Diplomat ayrıca, Afganistan'daki ekonomik istikrar ve düzenin bölgedeki terör faktörünü azaltacağını vurguladı.

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iran, afgan, afganistan, taliban, abd, işgal