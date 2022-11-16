https://sputniknews.com.tr/20221116/iran-gurcistanda-bir-israil-vatandasina-suikast-planladigi-suclamasini-reddetti-1063468466.html
İran, Gürcistan'da bir İsrail vatandaşına suikast planladığı suçlamasını reddetti
İran, Gürcistan'da bir İsrail vatandaşına suikast planladığı suçlamasını reddetti
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin, Gürcistan'da bir İsrail vatandaşına suikast planladığına dair suçlamaların 'İsrail tarafından Tahran... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T00:51+0300
2022-11-16T00:51+0300
2022-11-16T00:51+0300
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israil
suikast
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İran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Gürcistan'da bir İsrail vatandaşına yönelik suikast girişimine dair ülkesine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.Kenani, Gürcistan ve İsrail tarafından yöneltilen suçlamaların, 'İsrail tarafından Tahran ile Tiflis arasındaki ilişkileri bozmak için ortaya atıldığını' savundu.İranlı sözcü, Gürcistanlı yetkililerden konuyu ihtiyatlı bir şekilde yönetmesini beklediklerini ifade etti.Ne olmuştu?Gürcistan Güvenlik Servisi, ülkede bir İsrail vatandaşına yönelik suikast girişiminin engellendiğini açıklamıştı. Açıklamada, suikast girişimine karşı düzenlenen operasyonlar sonucunda bir Pakistan vatandaşı ile Gürcistan ve İran çifte vatandaşlığına sahip kişilerin gözaltına alındığı ve suikast talimatını veren kişinin İran vatandaşı olduğu aktarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221115/katar-ve-iran-abd-ile-nukleer-muzakerelere-yeniden-donulmesi-icin-gorusme-yapti-1063432639.html
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iran, gürcistan, israil, suikast, dışişleri bakanlığı
iran, gürcistan, israil, suikast, dışişleri bakanlığı
İran, Gürcistan'da bir İsrail vatandaşına suikast planladığı suçlamasını reddetti
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin, Gürcistan'da bir İsrail vatandaşına suikast planladığına dair suçlamaların 'İsrail tarafından Tahran ile Tiflis arasındaki ilişkileri bozmak için ortaya atıldığını' söyledi.
İran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Gürcistan'da bir İsrail vatandaşına yönelik suikast girişimine dair ülkesine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.
Kenani, Gürcistan ve İsrail tarafından yöneltilen suçlamaların, 'İsrail tarafından Tahran ile Tiflis arasındaki ilişkileri bozmak için ortaya atıldığını' savundu.
İranlı sözcü, Gürcistanlı yetkililerden konuyu ihtiyatlı bir şekilde yönetmesini beklediklerini ifade etti.
Ne olmuştu?
Gürcistan Güvenlik Servisi, ülkede bir İsrail vatandaşına yönelik suikast girişiminin engellendiğini açıklamıştı.
Açıklamada, suikast girişimine karşı düzenlenen operasyonlar sonucunda bir Pakistan vatandaşı ile Gürcistan ve İran çifte vatandaşlığına sahip kişilerin gözaltına alındığı ve suikast talimatını veren kişinin İran vatandaşı olduğu aktarılmıştı.