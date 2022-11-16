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İngiliz futbolcu bahis kurallarını 232 kez ihlal etmekle suçlandı
İngiliz futbolcu bahis kurallarını 232 kez ihlal etmekle suçlandı
İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney'nin, 232 kez bahis kuralları dışına çıktığı tespit edildi. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T22:08+0300
2022-11-16T22:08+0300
spor
ingiltere
ingiltere premier ligi
futbolcu
bahis
suçlama
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İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (The FA) yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Ivan Toney'nin 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 tarihlerinde bahis kurallarını 232 kez ihlal ettiği kaydedildi.Brentford Kulübü, Toney ve avukatlarıyla özel olarak görüşmelerin devam ettiğini, bu görüşmeler sonuçlanana kadar konuyla ilgili başka bir açıklama yapılmayacağını duyurdu.Premier Lig'de bu sezon 10 gol atan Toney, İngiltere Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosuna davet edilmedi.İngiliz futbolcunun suçlamalara yanıt vermek için 24 Kasım Perşembe gününe kadar süresi bulunuyor.
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ingiltere, ingiltere premier ligi, futbolcu, bahis, suçlama
ingiltere, ingiltere premier ligi, futbolcu, bahis, suçlama

İngiliz futbolcu bahis kurallarını 232 kez ihlal etmekle suçlandı

22:08 16.11.2022
© AP Photo / Rui VieiraBrentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney
Brentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Rui Vieira
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İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney'nin, 232 kez bahis kuralları dışına çıktığı tespit edildi.
İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (The FA) yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Ivan Toney'nin 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 tarihlerinde bahis kurallarını 232 kez ihlal ettiği kaydedildi.
Brentford Kulübü, Toney ve avukatlarıyla özel olarak görüşmelerin devam ettiğini, bu görüşmeler sonuçlanana kadar konuyla ilgili başka bir açıklama yapılmayacağını duyurdu.
Premier Lig'de bu sezon 10 gol atan Toney, İngiltere Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosuna davet edilmedi.
İngiliz futbolcunun suçlamalara yanıt vermek için 24 Kasım Perşembe gününe kadar süresi bulunuyor.
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