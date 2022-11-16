https://sputniknews.com.tr/20221116/ilk-14-hafta-itibariyle-super-ligin-super-11i-1063724899.html
İlk 14 hafta itibarıyla Süper Lig'in Süper 11'i
İlk 14 hafta itibarıyla Süper Lig'in Süper 11'i
Comparisonator Futbol Data Karşılaştırma Platformu'nun verilerine göre Süper Lig’de geride kalan 14 haftanın en iyi ilk 11’i belirlendi. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T18:11+0300
2022-11-16T18:11+0300
2022-11-22T18:13+0300
veri maç
futbol
süper lig
avrupa süper ligi
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Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında Comparisonator Futbol Data Karşılaştırma Platformu'nun verilerinden faydalanılarak Süper Lig’de geride kalan 14 haftanın en iyi ilk 11’i belirlendi. Buna göre ‘Dünya Kupası’ arasına kadar oynanan tüm haftalar dikkate alındığında en iyi 11 kişilik kadro şu şekilde belirlendi:Kalede Adana Demirspor’dan Ertaç Özbir, Defansta Fenerbahçe’den Lincoln Henrique, Arabam.com Konyaspor’dan Francisco Calvo, Mediplo Başakşehir’den Youssouf Ndayishimiye, Galatasaray’dan Sacha Boey;Orta sahada Fraport TAV Antalyaspor’dan Fernando, Trabzonspor’dan Anastasios Bakasetas, Galatasaray’dan Sergio Oliveira; Forvette ise Galatasaray’dan Mauro Icardi, Fenerbahçe’den Enner Valencia ve Beşiktaş’tan Wout WeghorstVeri Maç programında ayrıca, Avrupa’nın en dikkat çeken ve en popüler 5 ligi olan; İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa’dan futbolcuların performansları da masaya yatırıldı. Söz konusu liglerde görev alan oyuncuların performanslarına mercek tutularak en iyi karma 11’in de analizi yapıldı.Bu oyuncular; kalede Barcelona’dan Ter Stegen, Defansta Manchester City’den Cancelo, RB Leipzig’den Orban, Bayern Münih’ten Upamecano, Newcastle United’dan Trippier; Orta Sahada Bayern Münih’ten Kimmich ve Manchester City’den De Bruyne; Forvette ise Paris Saint Germain’den Messi, SC Freiburg’dan Grifo, Arsenal’den Saka ve Paris Saint Germain’den Mbappe
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Ata Arslan
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ata Arslan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
futbol, süper lig, avrupa süper ligi
futbol, süper lig, avrupa süper ligi
İlk 14 hafta itibarıyla Süper Lig'in Süper 11'i
18:11 16.11.2022 (güncellendi: 18:13 22.11.2022) Abone ol
Comparisonator Futbol Data Karşılaştırma Platformu'nun verilerine göre Süper Lig’de geride kalan 14 haftanın en iyi ilk 11’i belirlendi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında Comparisonator Futbol Data Karşılaştırma Platformu'nun verilerinden faydalanılarak Süper Lig’de geride kalan 14 haftanın en iyi ilk 11’i belirlendi. Buna göre ‘Dünya Kupası’ arasına kadar oynanan tüm haftalar dikkate alındığında en iyi 11 kişilik kadro şu şekilde belirlendi:
Kalede Adana Demirspor’dan Ertaç Özbir, Defansta Fenerbahçe’den Lincoln Henrique, Arabam.com Konyaspor’dan Francisco Calvo, Mediplo Başakşehir’den Youssouf Ndayishimiye, Galatasaray’dan Sacha Boey;
Orta sahada Fraport TAV Antalyaspor’dan Fernando, Trabzonspor’dan Anastasios Bakasetas, Galatasaray’dan Sergio Oliveira; Forvette ise Galatasaray’dan Mauro Icardi, Fenerbahçe’den Enner Valencia ve Beşiktaş’tan Wout Weghorst
Veri Maç programında ayrıca, Avrupa’nın en dikkat çeken ve en popüler 5 ligi olan; İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa’dan futbolcuların performansları da masaya yatırıldı. Söz konusu liglerde görev alan oyuncuların performanslarına mercek tutularak en iyi karma 11’in de analizi yapıldı.
Bu oyuncular; kalede Barcelona’dan Ter Stegen, Defansta Manchester City’den Cancelo, RB Leipzig’den Orban, Bayern Münih’ten Upamecano, Newcastle United’dan Trippier; Orta Sahada Bayern Münih’ten Kimmich ve Manchester City’den De Bruyne; Forvette ise Paris Saint Germain’den Messi, SC Freiburg’dan Grifo, Arsenal’den Saka ve Paris Saint Germain’den Mbappe