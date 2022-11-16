https://sputniknews.com.tr/20221116/ibbden-istanbul-icin-firtina-ve-saganak-yagis-uyarisi-1063504767.html
İBB'den İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı
İBB'den İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın beklenen yağmur ve fırtına için uyarıda bulundu, ekiplerin hazır bekletileceğini açıkladı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T20:56+0300
2022-11-16T20:56+0300
2022-11-16T20:59+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul
fırtına
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da perşembe günü öğle saatlerinden itibaren, rüzgarın kuvvetlenerek fırtına şeklinde esmesi ve beraberinde sağanak yağış geçişleri beklendiğini açıklayarak, İstanbulluları hava ve deniz ulaşımında oluşabilecek aksaklıklar ile devrilme, uçma, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz koşullara karşı uyardı.Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, İstanbul ve ülkemizin batı bölgeleri, Orta Akdeniz üzerinde gelecek alçak basınç sisteminin etkisine girmeye hazırlanıyor. Bu nedenle hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın perşembe öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde etkili olacağı, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Saatte 40-65 kilometre hızla esmesi beklenen fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 70-75 kilometrelik kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği belirtiliyor. İBB, perşembe gününden itibaren fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı müdahale edecek ekiplerini sahada hazır tutacak" denildi.İstanbullular da kuvvetli rüzgâr nedeniyle deniz ve hava trafiğinde yaşanabilecek aksamalar ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.Öte yandan, güneyin ılık ve yağışlı havasını bölgemize taşıyan sistem nedeniyle beklenen yağmurların salı gününe kadar sürmesi, önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 15-18 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Kasım'a kadar mevsim normalleri civarında, 21-30 Kasım tarihleri arasında mevsim normalleri ila 1 ila 3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221002/istanbulun-bircok-bolgesinde-yagis-etkili-oluyor--1061856748.html
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul, fırtına
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul, fırtına
İBB'den İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı
20:56 16.11.2022 (güncellendi: 20:59 16.11.2022) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın beklenen yağmur ve fırtına için uyarıda bulundu, ekiplerin hazır bekletileceğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da perşembe günü öğle saatlerinden itibaren, rüzgarın kuvvetlenerek fırtına şeklinde esmesi ve beraberinde sağanak yağış geçişleri beklendiğini açıklayarak, İstanbulluları hava ve deniz ulaşımında oluşabilecek aksaklıklar ile devrilme, uçma, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz koşullara karşı uyardı.
Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, İstanbul ve ülkemizin batı bölgeleri, Orta Akdeniz üzerinde gelecek alçak basınç sisteminin etkisine girmeye hazırlanıyor. Bu nedenle hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın perşembe öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde etkili olacağı, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Saatte 40-65 kilometre hızla esmesi beklenen fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 70-75 kilometrelik kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği belirtiliyor. İBB, perşembe gününden itibaren fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı müdahale edecek ekiplerini sahada hazır tutacak" denildi.
İstanbullular da kuvvetli rüzgâr nedeniyle deniz ve hava trafiğinde yaşanabilecek aksamalar ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Öte yandan, güneyin ılık ve yağışlı havasını bölgemize taşıyan sistem nedeniyle beklenen yağmurların salı gününe kadar sürmesi, önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 15-18 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Kasım'a kadar mevsim normalleri civarında, 21-30 Kasım tarihleri arasında mevsim normalleri ila 1 ila 3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.