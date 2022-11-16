https://sputniknews.com.tr/20221116/hintli-doktor-kendi-kendine-endoskopi-yapti-1063473867.html
Hintli doktor kendi kendine endoskopi yaptı
Hintli doktor kendi kendine endoskopi yaptı
Hindistan'da bir doktorun kendi kendine endoskopi yaptığı anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T08:21+0300
2022-11-16T08:21+0300
2022-11-16T08:21+0300
yaşam
ingiltere
endoskopi
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Görüntülerdeki kişinin Uttar Pradesh eyaletindeki Galaxy Hospital'da görev yapan gastroenterolog Dr. Nitin Joshi olduğu öğrenildi.Ucunda ışıklı küçük bir kameranın olduğu ince tüp şeklindeki bir cihaz yardımıyla yemek borusu, mide ve bağırsağı kapsayan gastrointestinal sistemin incelenmesine endoskopi adı veriliyor.İşlem sırasında söz konusu cihaz hastaların ağzından içeri sokuluyor ve iç organları kamerayla görüntüleniyor.Endoskopi genellikle mide hastalıkları ve kansızlık şikayetiyle hastaneye başvuran kişilere uygulanıyor. İşlemin türüne göre hastalara anestezi uygulanabiliyor.Independent'ın aktardığına göre Twitter'da İngiliz gastroenterolog Keith Siau'nun paylaştığı videoda ise Hintli doktorun ayakta dururken endoskopi cihazı ağzından içeri soktuğu ve kendi kendini muayene ettiği görülüyor.Endoskopi işlemi çoğu hasta için rahatsız edici olabiliyor. Videoda Dr. Joshi'nin de muayene sırasında sıklıkla öğürmesi göze çarpıyor.Ancak doktor buna rağmen dirayetini kaybetmiyor ve işlemin sonunda kamerayı içinden çıkarmayı başarıyor.
ingiltere
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ingiltere, endoskopi
Hintli doktor kendi kendine endoskopi yaptı
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Hindistan'da bir doktorun kendi kendine endoskopi yaptığı anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerdeki kişinin Uttar Pradesh eyaletindeki Galaxy Hospital'da görev yapan gastroenterolog Dr. Nitin Joshi olduğu öğrenildi.
Ucunda ışıklı küçük bir kameranın olduğu ince tüp şeklindeki bir cihaz yardımıyla yemek borusu, mide ve bağırsağı kapsayan gastrointestinal sistemin incelenmesine endoskopi adı veriliyor.
İşlem sırasında söz konusu cihaz hastaların ağzından içeri sokuluyor ve iç organları kamerayla görüntüleniyor.
Endoskopi genellikle mide hastalıkları ve kansızlık şikayetiyle hastaneye başvuran kişilere uygulanıyor. İşlemin türüne göre hastalara anestezi uygulanabiliyor.
Independent'ın aktardığına
göre Twitter'da İngiliz gastroenterolog Keith Siau'nun paylaştığı videoda ise Hintli doktorun ayakta dururken endoskopi cihazı ağzından içeri soktuğu ve kendi kendini muayene ettiği görülüyor.
Endoskopi işlemi çoğu hasta için rahatsız edici olabiliyor. Videoda Dr. Joshi'nin de muayene sırasında sıklıkla öğürmesi göze çarpıyor.
Ancak doktor buna rağmen dirayetini kaybetmiyor ve işlemin sonunda kamerayı içinden çıkarmayı başarıyor.