Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221116/hintli-doktor-kendi-kendine-endoskopi-yapti-1063473867.html
Hintli doktor kendi kendine endoskopi yaptı
Hintli doktor kendi kendine endoskopi yaptı
Hindistan'da bir doktorun kendi kendine endoskopi yaptığı anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T08:21+0300
2022-11-16T08:21+0300
yaşam
ingiltere
endoskopi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/06/1043519250_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4bc8ec9b5ee4e8357f739ad3b4f36085.jpg
Görüntülerdeki kişinin Uttar Pradesh eyaletindeki Galaxy Hospital'da görev yapan gastroenterolog Dr. Nitin Joshi olduğu öğrenildi.Ucunda ışıklı küçük bir kameranın olduğu ince tüp şeklindeki bir cihaz yardımıyla yemek borusu, mide ve bağırsağı kapsayan gastrointestinal sistemin incelenmesine endoskopi adı veriliyor.İşlem sırasında söz konusu cihaz hastaların ağzından içeri sokuluyor ve iç organları kamerayla görüntüleniyor.Endoskopi genellikle mide hastalıkları ve kansızlık şikayetiyle hastaneye başvuran kişilere uygulanıyor. İşlemin türüne göre hastalara anestezi uygulanabiliyor.Independent'ın aktardığına göre Twitter'da İngiliz gastroenterolog Keith Siau'nun paylaştığı videoda ise Hintli doktorun ayakta dururken endoskopi cihazı ağzından içeri soktuğu ve kendi kendini muayene ettiği görülüyor.Endoskopi işlemi çoğu hasta için rahatsız edici olabiliyor. Videoda Dr. Joshi'nin de muayene sırasında sıklıkla öğürmesi göze çarpıyor.Ancak doktor buna rağmen dirayetini kaybetmiyor ve işlemin sonunda kamerayı içinden çıkarmayı başarıyor.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/06/1043519250_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_59d2c33df8c39a680bdf7ec82e40ea57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, endoskopi
ingiltere, endoskopi

Hintli doktor kendi kendine endoskopi yaptı

08:21 16.11.2022
© AFP 2022endoskopi cihazı
endoskopi cihazı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Hindistan'da bir doktorun kendi kendine endoskopi yaptığı anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerdeki kişinin Uttar Pradesh eyaletindeki Galaxy Hospital'da görev yapan gastroenterolog Dr. Nitin Joshi olduğu öğrenildi.
Ucunda ışıklı küçük bir kameranın olduğu ince tüp şeklindeki bir cihaz yardımıyla yemek borusu, mide ve bağırsağı kapsayan gastrointestinal sistemin incelenmesine endoskopi adı veriliyor.
İşlem sırasında söz konusu cihaz hastaların ağzından içeri sokuluyor ve iç organları kamerayla görüntüleniyor.
Endoskopi genellikle mide hastalıkları ve kansızlık şikayetiyle hastaneye başvuran kişilere uygulanıyor. İşlemin türüne göre hastalara anestezi uygulanabiliyor.
Independent'ın aktardığına göre Twitter'da İngiliz gastroenterolog Keith Siau'nun paylaştığı videoda ise Hintli doktorun ayakta dururken endoskopi cihazı ağzından içeri soktuğu ve kendi kendini muayene ettiği görülüyor.
Endoskopi işlemi çoğu hasta için rahatsız edici olabiliyor. Videoda Dr. Joshi'nin de muayene sırasında sıklıkla öğürmesi göze çarpıyor.
Ancak doktor buna rağmen dirayetini kaybetmiyor ve işlemin sonunda kamerayı içinden çıkarmayı başarıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала