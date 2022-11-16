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https://sputniknews.com.tr/20221116/financial-times-nato-uyeleri-sovyetler-birliginde-dogan-birinin-genel-sekter-olmasini-istemiyor-1063501630.html
Financial Times: NATO üyeleri Sovyetler Birliği’nde doğan birinin Genel Sekter olmasını istemiyor
Financial Times: NATO üyeleri Sovyetler Birliği’nde doğan birinin Genel Sekter olmasını istemiyor
Financial Times yazarı Valentina Pop, NATO’nun bazı üyelerinin, Rusya’yı rahatsız etmemek için, Sovyetler Birliği’nde doğan birinin Genel Sekreterliği görevine... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T19:46+0300
2022-11-16T19:46+0300
dünya
nato
litvanya
seçim
aday
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Litvanya’nın, Başbakan Ingrida Šimonyte’yi NATO Genel Sekreterliği’ne aday göstermeyi planladığını yazan Pop, fakat bazı NATO ülkelerinin, Sovyetler Birliği’nde doğan birinin atanmasına engel olduğunu, çünkü bunun, Rusya’ya yönelik kışkırtıcı bir adım olabileceğini düşündüğünü ifade etti.Pop, “Litvanya, onlarca yıl boyunca Rusya’ya yönelik sert diplomatik duruş sergiliyor” diye kaydetti.NATO Genel Sekreterliği görevine eski Polonya Başbakanı Donald Tusk, eski İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in de talip olduğu belirtildi.
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nato, litvanya, seçim, aday, financial times, the financial times (ft)
nato, litvanya, seçim, aday, financial times, the financial times (ft)

Financial Times: NATO üyeleri Sovyetler Birliği’nde doğan birinin Genel Sekter olmasını istemiyor

19:46 16.11.2022
© REUTERS / Shannon Stapleton/File PhotoFinancial Times
Financial Times - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© REUTERS / Shannon Stapleton/File Photo
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Financial Times yazarı Valentina Pop, NATO’nun bazı üyelerinin, Rusya’yı rahatsız etmemek için, Sovyetler Birliği’nde doğan birinin Genel Sekreterliği görevine gelmesini istemediğini belirtti.
Litvanya’nın, Başbakan Ingrida Šimonyte’yi NATO Genel Sekreterliği’ne aday göstermeyi planladığını yazan Pop, fakat bazı NATO ülkelerinin, Sovyetler Birliği’nde doğan birinin atanmasına engel olduğunu, çünkü bunun, Rusya’ya yönelik kışkırtıcı bir adım olabileceğini düşündüğünü ifade etti.
Pop, “Litvanya, onlarca yıl boyunca Rusya’ya yönelik sert diplomatik duruş sergiliyor” diye kaydetti.
NATO Genel Sekreterliği görevine eski Polonya Başbakanı Donald Tusk, eski İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in de talip olduğu belirtildi.
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