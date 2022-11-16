https://sputniknews.com.tr/20221116/esenboga-havalimaninin-kapasitesi-artirilarak-bazi-bolumlerinin-isletme-hakki-kiralanacak-1063477130.html
Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesi artırılarak, bazı bölümlerinin işletme hakkı kiralanacak
Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesi artırılarak, bazı bölümlerinin işletme hakkı kiralanacak
Esenboğa Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç ve dış hatların, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T10:07+0300
2022-11-16T10:07+0300
2022-11-16T10:07+0300
türkiye
ankara
esenboğa havaalanı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Esenboğa Havalimanının kapasitesi artırılacak. Bu amaçla ilave yatırımların yapımı, iç ve dış hatlar, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla ihale gerçekleştirilecek.İhale, 20 Aralık saat 10.00'da DHMİ Genel Müdürlüğünde kapalı teklif, açık artırma usulüyle yapılacak.Söz konusu ihalede, şartname satış bedeli 150 bin lira, geçici teminat tutarı ise 10 milyon avro olarak belirlendi.
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ankara, esenboğa havaalanı
ankara, esenboğa havaalanı
Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesi artırılarak, bazı bölümlerinin işletme hakkı kiralanacak
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Esenboğa Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç ve dış hatların, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla ihale düzenlenecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Esenboğa Havalimanının kapasitesi artırılacak. Bu amaçla ilave yatırımların yapımı, iç ve dış hatlar, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla ihale gerçekleştirilecek.
İhale, 20 Aralık saat 10.00'da DHMİ Genel Müdürlüğünde kapalı teklif, açık artırma usulüyle yapılacak.
Söz konusu ihalede, şartname satış bedeli 150 bin lira, geçici teminat tutarı ise 10 milyon avro olarak belirlendi.