https://sputniknews.com.tr/20221116/erol-koseden-erhan-guleryuze-feto-iltisakli-gulenin-siirlerini-besteledi-1063494829.html
Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz ile mahkemelik olan Erol Köse: Gülen'in şiirlerini besteledi
Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz ile mahkemelik olan Erol Köse: Gülen'in şiirlerini besteledi
Erhan Güleryüz-Erol Köse arasındaki telif davasında ilk duruşma görüldü. Köse telif haklarının kendisinde olduğunu söyleyerek Güleryüz için "FETÖ iltisaklıdır... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T15:44+0300
2022-11-16T15:44+0300
2022-11-16T15:50+0300
erol köse
fetö
erhan güleryüz
telif hakkı davası
türkiye
ayna
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Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'ün açtığı telif davasında Erol Köse hakim karşısına çıktı. Davada Güleryüz, 'Ölünce Sevemezsem Seni' adlı şarkının sözlerini kendisinin yazdığını belirterek telif gelirlerini elde etmek isterken, Köse iddiaları reddediyor.İstanbul 1.Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davalı Erol Köse katıldı. Davacı Erhan Güleryüz'ü ise avukatı temsil etti. Duruşmada savunma yapan Erol Köse şöyle konuştu: '20 lira için sahtecilik yapacak halim yok'Hakkındaki iddiaları yalanlayan Köse, "Asıl MESAM kayıtlarında şarkı benimdir. 32 senelik müzik kariyerimde ayda 20 lira için sahtecilik yapacak halim yok. Davanın reddine karar verilsin" dedi. Alınan avukat ifadelerinin de ardından mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.Duruşmanın ardından açıklama yapan Erol Köse, "Özellikle buraya geldim. Erhan Güleryüz hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştır. Çünkü FETÖ'nün bütün okullarında konserler vermiştir. FETÖ'nün şarkılarını bestelemiştir. FETÖ'nün uzantısı ekiplerle 7 Renk Sanat Vakfı'nın kurucu üyesidir. 17- 25'ten sonra da devam etmiştir. Ne olduğu bellidir. Bilirkişi ispatlamıştır, reddettiği imzaların kendisine ait olduğunu ispatlamıştır. Dava lehimize devam etmektedir" diye konuştu.Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz ile grubun vefat eden eski solisti Cemil Özeren'in oğlu Ali Ozan Özeren, "Ölünce Sevemezsem Seni" adlı şarkı yüzünden Erol Köse'ye dava açtı. Davacılar, eserin bestecisinin Cemil Özeren ile söz yazarının Erhan Güleryüz olduğunu iddia ederek, MESAM kayıtlarında söz yazarı ve besteci olarak Cemil Özeren ile davalı Erol Köse'nin adının geçtiği belirtiyor. Güleryüz ve Özeren "Eserin şarkı sözlerinin Erhan Güleryüz, bestesinin Cemil Özeren olduğunun tespitini istiyoruz. Ayrıca Erol Köse'ye ödenen tüm telif gelirlerinden şimdilik bin liranın davalıdan tahsilini istiyoruz" talebinde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220614/erhan-guleryuzden-erol-koseye-telif-davasi-imzaladigimiz-bos-kagitlari-koseye-teslim-ediyorduk-1057414309.html
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erol köse, fetö, erhan güleryüz, telif hakkı davası, ayna
Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz ile mahkemelik olan Erol Köse: Gülen'in şiirlerini besteledi
15:44 16.11.2022 (güncellendi: 15:50 16.11.2022) Abone ol
Erhan Güleryüz-Erol Köse arasındaki telif davasında ilk duruşma görüldü. Köse telif haklarının kendisinde olduğunu söyleyerek Güleryüz için "FETÖ iltisaklıdır, Gülen'in şiirlerini besteledi" dedi.
Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'ün açtığı telif davasında Erol Köse hakim karşısına çıktı. Davada Güleryüz, 'Ölünce Sevemezsem Seni' adlı şarkının sözlerini kendisinin yazdığını belirterek telif gelirlerini elde etmek isterken, Köse iddiaları reddediyor.
İstanbul 1.Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davalı Erol Köse katıldı. Davacı Erhan Güleryüz'ü ise avukatı temsil etti. Duruşmada savunma yapan Erol Köse şöyle konuştu:
"Tanıklar söz konusu şarkı yapıldığında grupta bile yer almıyorlardı, bu nedenle tanık beyanları gerçeği yansıtmıyor. Bilirkişi raporunda şarkı sözünün Cemil Özeren tarafından yazıldığı belirtilmiştir, oysa taleplerinde Erhan Güleryüz'ün adına dava açılmıştır. Beni müzik bilmemekle suçladılar. Ben 7 yaşından beri müzikle uğraşıyorum, çalmadığım enstrüman yok. Bizim Erhan Güleryüz'le kopma nedenimiz FETÖ ile iltisaklı olmasıdır, Erhan'ın Fethullah Gülen'in şiirlerini bestelemesidir. FETÖ okullarında konserler vermesidir. Bu konuda da hakkında soruşturma vardır."
'20 lira için sahtecilik yapacak halim yok'
Hakkındaki iddiaları yalanlayan Köse, "Asıl MESAM kayıtlarında şarkı benimdir. 32 senelik müzik kariyerimde ayda 20 lira için sahtecilik yapacak halim yok. Davanın reddine karar verilsin" dedi. Alınan avukat ifadelerinin de ardından mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
Duruşmanın ardından açıklama yapan Erol Köse, "Özellikle buraya geldim. Erhan Güleryüz hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştır. Çünkü FETÖ'nün bütün okullarında konserler vermiştir. FETÖ'nün şarkılarını bestelemiştir. FETÖ'nün uzantısı ekiplerle 7 Renk Sanat Vakfı'nın kurucu üyesidir. 17- 25'ten sonra da devam etmiştir. Ne olduğu bellidir. Bilirkişi ispatlamıştır, reddettiği imzaların kendisine ait olduğunu ispatlamıştır. Dava lehimize devam etmektedir" diye konuştu.
Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz ile grubun vefat eden eski solisti Cemil Özeren'in oğlu Ali Ozan Özeren, "Ölünce Sevemezsem Seni" adlı şarkı yüzünden Erol Köse'ye dava açtı. Davacılar, eserin bestecisinin Cemil Özeren ile söz yazarının Erhan Güleryüz olduğunu iddia ederek, MESAM kayıtlarında söz yazarı ve besteci olarak Cemil Özeren ile davalı Erol Köse'nin adının geçtiği belirtiyor. Güleryüz ve Özeren "Eserin şarkı sözlerinin Erhan Güleryüz, bestesinin Cemil Özeren olduğunun tespitini istiyoruz. Ayrıca Erol Köse'ye ödenen tüm telif gelirlerinden şimdilik bin liranın davalıdan tahsilini istiyoruz" talebinde bulunuyor.