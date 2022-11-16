Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221116/endonezyada-g20-zirvesi-cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-bir-araya-geldi-1063473626.html
Endonezya'da G20 Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Endonezya'da G20 Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T07:54+0300
2022-11-16T07:56+0300
dünya
türkiye
almanya
g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1063455021_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_9259a655056f6e19067847b640d5a002.jpg
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1063455021_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_b9c5d57280acf1c7061ff7d6ab308e58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, almanya, g20, новый онлайн для белой редактуры
türkiye, almanya, g20, новый онлайн для белой редактуры
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde - Sputnik Türkiye

Endonezya'da G20 Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

07:54 16.11.2022 (güncellendi: 07:56 16.11.2022)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
07:56 16.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Scholz, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.
Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала