Endonezya'da G20 Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.
07:56 16.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Scholz, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.
Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yer aldı.