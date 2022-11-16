https://sputniknews.com.tr/20221116/ekonomist-erbas-dolar-etkisinin-azaldigi-bir-donemle-yili-kapatacagiz-gibi-duruyor-1063486750.html

Ekonomist Erbaş: Dolar etkisinin azaldığı bir dönemle yılı kapatacağız gibi duruyor

Ekonomist Erbaş: Dolar etkisinin azaldığı bir dönemle yılı kapatacağız gibi duruyor

Ekonomist Erbaş, ABD dolarının yönelimi konusunda “Doların endeks bazlı 114’lere gittikten sonra dün 105’lere kadar geri çekilmesi, paritenin 0.95 seviyelerine... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T13:22+0300

2022-11-16T13:22+0300

2022-11-16T13:22+0300

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Ekonomist Erbaş: Dolar etkisinin azaldığı bir dönemle yılı kapatacağız gibi duruyor 16.11.2022 SEYİR HALİ

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, ABD’de açıklanan ekonomik verileri, kur ve emtia piyasalarındaki hareketleri ve Borsa İstanbul’un seyrini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Erbaş, ABD’de açıklanan ekonomik verileri “Geçen hafta gelen Amerikan enflasyonuyla bir değişim oldu. Kasım’da FED (ABD Merkez Bankası) varlık alımlarını azaltacağını söyledikten sonra olan her şeyin özellikle enflasyon verisi sonrasında tersine döndüğünü düşünüyorum. Terse dönen şey de faizlerin yükselme hızının azalması beklentisi ki dün de Amerika’dan ÜFE’yi gördük.O da beklentinin altında düşük geldi. Bugün sanayi üretimi açıklanacak, onun da bir önceki aya göre daha düşük geleceğini tahmin ediyorum. Yıl sonuna girerken küresel piyasalarda resesyon endişeleri şu anda dikkate alınmadan faizlerin geldiği noktaya yakın seviyelerde seyretmesi ve biraz daha Merkez Bankalarının yavaşlaması fiyatlanıyor” diye açıkladı.‘FED, Aralık’ta artış yaptıktan sonra yavaşlama sinyalleri vermeye devam edecek’FED’in Aralık’ta yavaşlama sinyalleri vermeye devam edebileceğini söyleyen Erbaş, doların zayıflamaya gidebileceğini belirterek, “Doların son dönemde endeks bazlı 114’lere gittikten sonra dün 105’lere kadar geri çekilmesi, paritenin 0.95 seviyelerine geldikten sonra 1.05’e yükselmesi, altının (ons) 1600 dolarlara yaklaştığı yerlerden 1785 dolarlara gitmesi değişiminin önümüzdeki 2-3 ay daha devam edeceğini düşünüyorum. FED, Aralık’ta artış yaptıktan sonra yavaşlama sinyalleri vermeye devam edecek. Küresel piyasalardaki durum doların biraz daha zayıf kaldığı bir ortama doğru bizi götürüyor. Avrupa, Japonya, Çin’de çok iyi gelişmeler olmasa da kısmen o para birimleri de bu pariteden etkileniyor. 1.03’e gelen sterlin doları dün 1.20 seviyesi üzerinde gördü” dedi.‘Borsa İstanbul’da günde 10 bin tane hesap açılıyor’Erbaş, Borsa İstanbul’da günde 10 bin tane hesap açıldığına dikkat çekerek, “Geçen ay 250 bin hesap açılmış. Yatırımcı sayısı 2 milyon 980 bin sayısına ulaştı. Bu bugün 2 milyon 990 bine çıkabilir. Kur tarafında altın, kripto piyasası gibi Türk halkının risk iştahının sevdiği ortamların sönmesiyle borsa yerini tekrardan zirve seviyelerde alıyor gibi gözüküyor. Bugün de iyi bir başlangıç yapacaktır diye düşünüyorum. Yıl sonuna kadar da mümkün olduğu kadar borsayı yerli fonların etkisiyle en yüksek seviyeden kapamaya çalışıp kar marjlarını mümkün olduğu kadar yukarıda göstermek isteyeceklerdir. Eskiden borsada yabancı oranı yüzde 60-70 arasındaydı, şu anda yerli oranı yüzde 70 üzerine çıkmış durumda. Eskiden yabancı fonlar karlarını realize edecek diye düşünüyorduk ama artık öyle fonlar yok. Yerli fonların baskın kaldığı bir Borsa İstanbul’dayız” ifadelerini kullandı.‘Ocak’tan sonra borsada biraz daha dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum’Yıl sonu sonrası borsanın yeni bir rüzgar isteyebileceğini söyleyen Erbaş, Ocak sonrası daha dikkatli davranmak gerekebileceğini sözlerine ekleyerek, “Yıl sonundan sonra düşen faiz ortamı, enflasyonun geldiği yer, büyümenin yavaşlama etkisi ve küresel resesyonun Borsa Istanbul’da diyelim ki 5000’li seviyelere ulaştık. Bundan sonra ‘biraz daha buraya yatırım yapmalı mı yoksa daha güvenli limanlar mı aramalı’ sorusu gündeme gelecektir. Yeni bir rüzgar, borsa ister ama nasıl gelir bilmiyorum. Dış siyasetten, Türkiye’nin yatırımlarının geri dönüşünden, seçimin yaklaşmış olması ve bu atmosferin yatırımları içerde güçlendirmesi gibi olabilir ama Ocak’tan sonra borsada biraz daha dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Borsa yıl sonuna kadar devam, kurda yatay hareket, küresel piyasalarda da dolar etkisinin azaldığı bir dönemle yılı kapayacağız gibi duruyor” dedi.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, kur, dolar, altın, borsa istanbul, abd merkez bankası (fed), enflasyon, аудио