https://sputniknews.com.tr/20221116/dunyanin-8-milyarinci-bebegi-filipinlerde-dunyaya-geldi-1063493993.html

Dünyanın 8 milyarıncı bebeği Filipinler'de dünyaya geldi

Dünyanın 8 milyarıncı bebeği Filipinler'de dünyaya geldi

Birleşmiş Milletler'in (BM) dünya nüfusunun 8 milyarı geçtiğine yönelik açıklamanın ardından, dünyaya gelen 8 milyarıncı bebeğin Filipinler'den olduğu... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T15:23+0300

2022-11-16T15:23+0300

2022-11-16T15:28+0300

yaşam

dünya

dünya nüfusu

bebek

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İngiltere basınında yer alan haberlere göre Vinice Mabansag isimli bebek, BM'nin 'Dünya nüfusu 8 milyarı geçti' açıklamasından hemen sonra dünyaya geldi.Filipinler'de hayata merhaba diyen Vinice bebek, BM tarafından resmi olarak ilan edilmese de sembolik olarak 8 milyarıncı bebek olarak kutlandı.1987 yılından bu yana 5 milyarıncı, 6 milyarıncı ve 7 milyarıncı bebekleri açıklayan BM bu kez herhangi bir bebeği 8 milyarıncı bebek olarak ilan etmedi.Manila'daki Dr. Jose Fabella Memorial Hastanesi'nde yerel saatle gece 1:29'da dünyaya gelen Vinice bebek, Filipinler Nüfus ve Kalkınma Komisyonu tarafından sembolik olarak bu unvana layık görüldü.8 milyarıncı bebek, 1950'de 2.5 milyar olan dünya nüfusunun hızla artarak 8 milyara ulaşmasının ve 11 yılda 1 milyar kişi daha kalabalıklaşmamızın sembolü oldu.Milyarıncı bebek fikrini ilk kez 11 Temmuz 1987'de dünya nüfusunın 5 milyara ulaşmasının ardından ortaya atan BM'in bu fikri, demograflar tarafından 'cahilce' olmakla suçlanmıştı. Ancak BBC'ye konuşan bir yetkili, BM'nin bu eleştirilere rağmen fikri hayata geçirme kararı aldığını kaydetti. 5 milyarıncı bebek, Hırvatistan'daki bir hastanede vaftiz edilmişti.1999 yılında ise Bosna Hersek'te dünyaya gelen ve Adnan Mevic adı verilen bir bebek, bizzat dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından 6 milyarıncı bebek olarak ilan edilmişti. Adnan söz konusu ilanın hayatı boyunca kendisine büyük bir ilgi gösterilmesini sağladığını, hatta 'kahramanı' Christiano Ronaldo ile tanışmasını mümkün kıldığını belirtmişti. Ancak dün ilan edilen yeni sayının şoke edici olduğuna işaret eden Adnan, "Bu gerçekten çok fazla. Güzel dünyamız bunu nasıl kaldıracak bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Adnan, kendi ülkesinde nüfusun göç ve doğum oranlarının düşmesi gibi sebeplerle azaldığını vurguladı.2011'de ilan edilen 7 milyarıncı bebeklerden biri, Bangladeş'te dünyaya geldi ve bebeğe Sadia Sultana ismi verildi. Gece yarısını bir dakika geçe dünyaya gelen küçük kız, daha doğduğu ilk anda kameralar ve yerel yetkililerin büyük ilgisiyle karşılaştı. BBC'ye göre küçük kız şimdi doktor olmak istiyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Birimi'nin verilerine göre dünya nüfusu önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek ve ortalama ömür 2050 yılına dek 77.2'ye yükselecek.Doğurganlık çağındaki insan sayısındaki ve ortalama ömür yaşındaki artış nedeniyle BM, dünya nüfusunun 2030'da yaklaşık 8.5 milyara, 2050'de 9.7 milyara yükseleceğini tahmin ediyor. BM'ye göre dünya nüfusu 2080'lerde zirveye ulaşarak yaklaşık 10.4 milyar olacak.Tüm bu verilere rağmen BM, nüfus artış hızının yavaşlamakta olduğu uyarısında bulunarak, 1960'lı yılların başlarında yaşanan artıştan sonra bu hızın dramatik bir şekilde 2020'de yüzde 1'in altına düştüğünü bildirdi.BM Nüfus Fonu'ndan Rachel Snow, "Dünyada öyle bir aşamaya ulaştık ki, bu dünyadaki ülkelerin ve insanların çoğunluğu ikame doğurganlığın altında bulunuyor, yani kadın başına kabaca 2,1 çocuk dünyaya geliyor" dedi.8 milyar her ne kadar kulağa fazla gelse de, nüfus artış hızı 1950'lerden bu yana en düşük seviyesinde ve 2020'de tarihte ilk kez yüzde 1'in altına düştü. Doğurganlık oranları artık dünyanın büyük bir bölümünde nüfusu korumak için gereken miktar olarak tanımlanan 'ikame oranının' altında olduğundan, 7 milyarlık dünya nüfusundan 8 milyara ulaşmamız 12 yılımızı aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221115/dunya-nufusu-8-milyara-ulasti-1063435995.html

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