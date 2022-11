Dünyanın 8 milyarıncı bebeği Filipinler'de dünyaya geldi

‘SYMBOLIC 8 BILLIONTH BABY’ 👶



LOOK: The PopCom welcomes the birth of the world’s eight billionth baby from the Philippines.



Baby girl Vinice Mabansag of Delpan, Tondo was born at Dr. Jose Fabella Memorial Hospital on Tuesday, Nov. 15. | 📷: PopCom-NCR pic.twitter.com/3KygtYknqQ