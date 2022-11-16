https://sputniknews.com.tr/20221116/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063475357.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar, 18.60 lira bandındaki yatay hareketlerine devam ediyor. Euro ise 19.25 satış fiyatı ile işlem görüyor. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T09:17+0300
2022-11-16T09:17+0300
2022-11-16T09:17+0300
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Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6006 lira, satış fiyatı 18.6051 lira seviyesinde işlem görüyor.Dün 19.40 seviyesini aşan Euro/TL bu sabah 19.2580 lira alış fiyatı, 19.2866 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0355 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1772 dolar seviyesinde işlem görürken, dün 1070 liraya kadar yükselen gram altın bu sabah 1060 liradan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1751 lira, yarım altın 3504 lira, Cumhuriyet altını 6984 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221115/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063437290.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar, 18.60 lira bandındaki yatay hareketlerine devam ediyor. Euro ise 19.25 satış fiyatı ile işlem görüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6006 lira, satış fiyatı 18.6051 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün 19.40 seviyesini aşan Euro/TL bu sabah 19.2580 lira alış fiyatı, 19.2866 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1.0355 seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı 1772 dolar seviyesinde işlem görürken, dün 1070 liraya kadar yükselen gram altın bu sabah 1060 liradan alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1751 lira, yarım altın 3504 lira, Cumhuriyet altını 6984 liradan el değiştiriyor.