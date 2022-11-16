https://sputniknews.com.tr/20221116/dogunun-yukselen-gucleri-rusya-hindistan-ve-cin-arasina-bir-bati-kamasinin-sokulamadigi-goruldu-1063556155.html

'Doğu'nun yükselen güçleri Rusya, Hindistan ve Çin arasına bir Batı kamasının sokulamadığı görüldü'

'Doğu'nun yükselen güçleri Rusya, Hindistan ve Çin arasına bir Batı kamasının sokulamadığı görüldü'

Prof. Doster’e göre, G20'de Batılı liderlerin eski küstahlığı yoktu. Rusya'nın tecrit edilemeyecek bir devlet olduğunu söyleyen Doster, Çin-Rusya-Hindistan... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T13:36+0300

2022-11-16T13:36+0300

2022-11-17T13:36+0300

rusya

çin

ukrayna

g20

hindistan

nato

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'Doğu'nun yükselen güçleri Rusya, Hindistan ve Çin arasına bir Batı kamasının sokulamadığı görüldü' 'Doğu'nun yükselen güçleri Rusya, Hindistan ve Çin arasına bir Batı kamasının sokulamadığı görüldü'

Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerini buluşturan G20 Grubu, Ukrayna krizinin gölgesinde Endonezya Bali'deki zirvesini gerçekleştirdi. G20'yi oluşturan ülkelerin yarısı Rusya Federasyonu ile iyi ilişkiler içerisindeyken, ABD'nin başını çektiği bloğun tecrit girişimleri de sonuçsuz kalmış görünüyor. Zirvede Rusya'yı temsil eden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kırmızı halıyla karşılandığı Endonezya'da başta Çinli mevkidaşı olmak üzere pek çok temas gerçekleştirdi. ABD ve Çin liderlerini ilk yüzyüze görüşmelerini yaptığı zirvede Türkiye'nin gerek tahıl anlaşması gerekse Ukrayna krizinin müzakereli çözümünü vurgulayan arabuluculuk pozisyonu öne çıktı.‘Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma’ ana temasıyla 15-16 Kasım'da düzenlenen zirve sonunda kabul edilen ortak bildiride, Semerkant'taki ŞİÖ zirvesinde Hindistan lideri Narendra Modi'nin söylemini yankılarcasına 'bugünün çağı savaş çağı olmamalı' vurgusu yer aldı. Bildiride 'nükleer silahların kullanımının kabul edilemez olduğu ve çatışmaların barış yoluyla çözümünün hayati öneminin' altı çizilirken, küresel ekonomik krizin çözümü için merkez bankalarına düşen görevler vurgulandı.Zirvenin son günü Polonya-Ukrayna sınırında bir köye düşen ve iki kişinin ölümüne yol açan Ukrayna füzelerinin gölgesinde geçti. Sistemin Ukrayna'ya ait S-300 hava savunma sistemleri olduğunun kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen Batı bloğunun olaydan ötürü Rusya'yı suçladı. G20'deki NATO üyesi ülkelerin liderlerinin ise zirveye paralel olarak Türkiye'yi dışlayan özel bir toplantı gerçekleştirmesi dikkat çekti.G20 zirvesi, Rusya'yı tecrit girişimleri, Polonya provokasyonu ve Türkiye'nin duruşunu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Barış Doster ile konuştuk.‘Batı liderlerinin eski küstahlıklarının ve üstenci dilinin olmadığını görüyoruz’Barış Doster’e göre, dünyada çok kutupluluğa gidiş G20 zirvesinde de kendisini gösterdi. Çin, Hindistan, Rusya gibi doğu ülkelerinin daha özgüvenli ve rahat olduğunu dile getiren Doster, Batılı liderlerin ise eski küstahlıkları, buyurganlıkları, üstenci dil ve beden dillerinin olmadığını söyledi. Doster, Batı'nın zirve sonuç bildirisini dikte edememesine de dikkat çekti:'Nesnel gerçeklik zaten G20’de Rusya’nın tecrit edilemeyeceğini ortaya koyuyordu'Batı'nın Rusya'yı tecrit etmesinin mümkün olmadığı görüşündeki Doster, Rusya'nın 'tecrit edilemeyecek kadar büyük bir devlet olduğunu' söyledi. Doster'e göre, Çin ve Hindistan’ın da Rusya ile ilişkilerini daha da sıkılaştırması, nesnel durumu ortaya seriyor:“Rusya tecrit edilmedi zaten edilmesi de mümkün değildi. Birincisi Rusya tecrit edilemeyecek kadar büyük bir devlet, bu nesnel bir durum. İkincisi Rusya’yı kim tecrit edecekti? Rusya’nın enerjisine bu kadar bağımlı olan Avrupa’nın Rusya’yı tecrit edecek takati var mı? Rusya’yı kimin tecrit etmesi beklenirdi? Eğer enerji bağımlılığından dolayı Avrupalılar edemiyorsa, Çin ve Hindistan’ın büyük güçler olarak yapabilirdi. Onlar da değil tecrit etmek Rusya ile ilişkilerini daha da sıkılaştıran, ticareti daha da arttıran, Rusya’nın Batı pazarları daraldıkça Rusya’dan yaptıkları enerji ithalatını daha da arttıran iki devlet Çin ve Hindistan. O bağlamda liberallerin beklentisinin ötesinde nesnel gerçeklik zaten G20’de Rusya’nın tecrit edilemeyeceğini ortaya koyuyordu. Nasıl bir beklenti içindeydiler? Acaba Hindistan ve Rusya arasına bir çatlak girer mi ya da Rusya-Çin ilişkileri gerginleşir mi? Tam tersi oldu. Hindistan’da ders vermiştim. Amerika’nın Çin’i kuşatmaya yönelik QUAD gibi projelerinde yer alsa bile birebir ABD stratejilerine sığmayacak kadar büyük bir devlettir. Dünyanın Çin’in ardından en kalabalık nüfusuna sahiptir. Yüzölçümü olarak neredeyse bir alt kıta büyüklüğündedir. Nükleer sahibi bir devlettir, soğuk savaştan bu yana Rusya ile ilişkileri son derece yakın olan bununla birlikte tarihsel olarak İngiltere ve Amerika ile dengeli ilişkileri muhafaza etmiş bir devlettir."'Rusya, Hindistan ve Çin arasına bir Batı kamasının sokulamadığı görüldü'Doster'e göre ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aygıtı olan NATO ittifak Çin'in Rusya ile arasına mesafe koymasını istiyor fakat Pekin tam aksini yapıyor. Doster, G20 zirvesinde de Doğu’nun yükselen güçleri Rusya, Hindistan ve Çin arasına bir Batı kamasının sokulamadığının görüldüğünü söyledi:"Ne zaman ABD emperyalizmi ve saldırı işgal aygıtı olan NATO ittifakı Çin’in Rusya ile arasına mesafe koymasını istese Çin tam tersini yaparak Rusya ile ticari ve stratejik ilişkilerini daha da artırıyor. Putin ve Şi birbirlerini yakın dostum diye tanımlıyorlar. Aralarındaki ilişkiyi stratejik ortaklığın da üzerinde bir ilişki muhteviyatıyla tanımlıyorlar ve aralarındaki ticari ilişkinin boyutu 500 milyar dolarlar bazında giden muazzam rakamlara ulaşmış durumda. O yüzden bu G20 zirvesinde Türkiye ve Batı’daki liberallerin beklentilerinin aksine Avrasya’nın, Doğu’nun yükselen güçleri Rusya, Hindistan ve Çin arasına bir Batı kamasının sokulamadığını tam tersine üçünün ilişkilerinin gayet iyi seyrettiği görüldü. ŞİÖ’nün Hindistan ve Pakistan’ı aynı gün aldığını da anımsatalım. Araları bu kadar sorunlu olan iki ülkenin ŞİÖ’ye girmesi ki Hindistan ile Çin arasında da önemli gerilim alanları vardır, Doğu’nun bu önemli ittifakının özgüvenini göstermesi açısından da ŞİÖ için önemli bir hamleydi.”‘ABD-Çin ilişkilerinde bir değişiklik yok, olması da beklenemez'Doster, Çin ve ABD arasındaki önemli sorun başlıklarının çözümü konusunda ümitvari olunamayacağını da kaydetti. Doster, ABD’nin emperyalizmini sürdürdüğü müddetçe sadece Çin ve Rusya ile değil başka devletlerle ilişkilerinin normalleşmesinin de gerçekçi olmadığı görüşünde:‘Polonya olayında yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı'Zirvenin son gününde yapılan Polonya provokasyonunun ters teptiğini belirten Doster, "Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı" dedi:“Polonya sınırında bir köye düşen füzenin iki çiftçinin hayatını kaybetmesine sebep olan bu olayla ilgili Rusya hemen Batı basınında olağan şüpheli olarak hedef gösterildi. Birkaç saat sonra anlaşıldı ki olay böyle değil. Sadece Rusya’dan gelen yalanlama, provokasyon açıklaması değil, ABD Başkanı da Polonya da Ukrayna da ‘Bu bir Rus füzesi değil’ dediler. Batı’daki emperyalist güdümlü medyanın, akademinin, sivil toplum kuruluşlarının, düşünce merkezlerinin açıklamaları bir iki saat içinde bizzat ABD, Polonya ve Ukrayna tarafından yalanlandı. Zamanlaması da manidardı. Tam da G20 devam ederken Polonya’nın sınır köyüne füzenin düşmüş olması ve anında Rusya’nın olağan şüpheli ilan edilmesi mekan anlamında da zamanlama anlamında da manidardı. Ama yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı.'Türkiye aktif tarafsızlık gereği baskılara direniyor, bu Türkiye'nin gerçeği'Prof. Doster, Türkiye’deki iktidar blokunun en baştan beri Montrö anlaşmasını küçümser tavrına rağmen bir devlet politikasının devam ettirildiği görüşünde. Doster, Batı’dan gelen bütün baskılara rağmen Ankara'nın aktif taraflılık politikasında direndiği görüşünde:‘Batı’nın çullanması doğru bir yol izlediğimizin kanıtlarından biri’Türkiye’nin hem Rusya hem de Ukrayna ile de komşuluk ilişkisi bulunduğunu anımsatan Doster’e göre, Batılı gazetecilerin Cumhurbaşkanı’nı sıkıştırma çabaları, Batılı diplomatların Türkiye’yi eleştirmeleri ve Batılı medyasının Türkiye aleyhine atıp tutması ülkenin doğru yolda olduğunu gösteriyor:“Türkiye’nin her iki ülkeyle de komşuluk ilişkisi var. İkisiyle de ticari ilişkileri var. Rusya ile daha yoğun ve çeşitli, Ukrayna ile de belli kalemlerde öne çıkıyor. Ama her iki ülkeyle de Türkiye’nin ciddi ticari ilişkileri söz konusu. Türkiye, bu ülkelerle tarihsel, siyasal ve kültürel olarak niçin Batı nam ve hesabına kavga etsin? Neden biz Batı adına komşularımızın kendi aralarındaki kavgada taraf olalım veya biz niye Batı adına komşularımızla kavga edelim? Türkiye’nin coğrafyası ve ticari ilişkisinden kaynaklanan büyük kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendiğimiz bölge merkezli dış politikasından kaynaklanan ciddi bir birikimi söz konusu. O bağlamda Batılı gazetecilerin Cumhurbaşkanı’nı sıkıştırmaya kalkışmaları, Batılı diplomatların Türkiye’yi eleştirmeleri, Batılı medyanın Türkiye aleyhine atıp tutması bize doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Ukrayna parantezinde böyle ama Suriye sorusunu sorsaydınız başka cevabı olurdu. AB ile ilişkilerinde de başka yanıt verirdim. Ama en azından Batı’nın bize bu kadar çullanması bizim Rusya ve Ukrayna arasındaki bu gerilimde doğru bir yol izlediğimizin kanıtlarından biridir.”

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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rusya, çin, ukrayna, g20, hindistan, nato, аудио