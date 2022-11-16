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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/cnn-ukrayna-polonyada-fuze-dustugu-bolge-yakininda-hava-savunma-sistemi-kullanildigini-kabul-etti-1063498325.html
CNN: Ukrayna, Polonya'da füze düştüğü bölge yakınında hava savunma sistemi kullanıldığını kabul etti
CNN: Ukrayna, Polonya'da füze düştüğü bölge yakınında hava savunma sistemi kullanıldığını kabul etti
CNN, Ukrayna’nın Polonya topraklarına füze düştüğü bölgenin yakınında hava savunma sistemleri kullanıldığını kabul ettiğini ve bunu ABD ve diğer Batılı... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T18:36+0300
2022-11-16T18:36+0300
ukrayna krizi
cnn
polonya
füze
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CNN'in ABD yönetiminden bir kaynağa dayandırdığı habere göre Ukrayna ordusu, ABD ve diğer Batılı müttefiklere, Polonya topraklarında meydana gelen olayla aynı zaman dilimine denk gelen ve sözkonusu yerin yakınında Rus füzesini önlemeye çalıştıklarını bildirdi.Haberde, özellikle bu bilginin ABD’li yetkililerin olaya ilişkin güncel değerlendirmesinin temelini oluşturduğu kaydedildi.
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cnn, polonya, füze

CNN: Ukrayna, Polonya'da füze düştüğü bölge yakınında hava savunma sistemi kullanıldığını kabul etti

18:36 16.11.2022
© AFP 2022 / WOJTEK RADWANSKIPolonya- Ukrayna- Rusya
Polonya- Ukrayna- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / WOJTEK RADWANSKI
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CNN, Ukrayna’nın Polonya topraklarına füze düştüğü bölgenin yakınında hava savunma sistemleri kullanıldığını kabul ettiğini ve bunu ABD ve diğer Batılı müttefiklere bildirdiğini aktardı.
CNN'in ABD yönetiminden bir kaynağa dayandırdığı habere göre Ukrayna ordusu, ABD ve diğer Batılı müttefiklere, Polonya topraklarında meydana gelen olayla aynı zaman dilimine denk gelen ve sözkonusu yerin yakınında Rus füzesini önlemeye çalıştıklarını bildirdi.
Haberde, özellikle bu bilginin ABD’li yetkililerin olaya ilişkin güncel değerlendirmesinin temelini oluşturduğu kaydedildi.
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