https://sputniknews.com.tr/20221116/cnn-ukrayna-polonyada-fuze-dustugu-bolge-yakininda-hava-savunma-sistemi-kullanildigini-kabul-etti-1063498325.html
CNN: Ukrayna, Polonya'da füze düştüğü bölge yakınında hava savunma sistemi kullanıldığını kabul etti
CNN: Ukrayna, Polonya'da füze düştüğü bölge yakınında hava savunma sistemi kullanıldığını kabul etti
CNN, Ukrayna’nın Polonya topraklarına füze düştüğü bölgenin yakınında hava savunma sistemleri kullanıldığını kabul ettiğini ve bunu ABD ve diğer Batılı... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T18:36+0300
2022-11-16T18:36+0300
2022-11-16T18:36+0300
ukrayna krizi
cnn
polonya
füze
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CNN'in ABD yönetiminden bir kaynağa dayandırdığı habere göre Ukrayna ordusu, ABD ve diğer Batılı müttefiklere, Polonya topraklarında meydana gelen olayla aynı zaman dilimine denk gelen ve sözkonusu yerin yakınında Rus füzesini önlemeye çalıştıklarını bildirdi.Haberde, özellikle bu bilginin ABD’li yetkililerin olaya ilişkin güncel değerlendirmesinin temelini oluşturduğu kaydedildi.
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cnn, polonya, füze
CNN: Ukrayna, Polonya'da füze düştüğü bölge yakınında hava savunma sistemi kullanıldığını kabul etti
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CNN, Ukrayna’nın Polonya topraklarına füze düştüğü bölgenin yakınında hava savunma sistemleri kullanıldığını kabul ettiğini ve bunu ABD ve diğer Batılı müttefiklere bildirdiğini aktardı.
CNN'in ABD yönetiminden bir kaynağa dayandırdığı habere göre Ukrayna ordusu, ABD ve diğer Batılı müttefiklere, Polonya topraklarında meydana gelen olayla aynı zaman dilimine denk gelen ve sözkonusu yerin yakınında Rus füzesini önlemeye çalıştıklarını bildirdi.
Haberde, özellikle bu bilginin ABD’li yetkililerin olaya ilişkin güncel değerlendirmesinin temelini oluşturduğu kaydedildi.