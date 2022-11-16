https://sputniknews.com.tr/20221116/cnn-ukrayna-polonyada-fuze-dustugu-bolge-yakininda-hava-savunma-sistemi-kullanildigini-kabul-etti-1063498325.html

CNN: Ukrayna, Polonya'da füze düştüğü bölge yakınında hava savunma sistemi kullanıldığını kabul etti

CNN: Ukrayna, Polonya'da füze düştüğü bölge yakınında hava savunma sistemi kullanıldığını kabul etti

CNN, Ukrayna’nın Polonya topraklarına füze düştüğü bölgenin yakınında hava savunma sistemleri kullanıldığını kabul ettiğini ve bunu ABD ve diğer Batılı... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T18:36+0300

2022-11-16T18:36+0300

2022-11-16T18:36+0300

ukrayna krizi

cnn

polonya

füze

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CNN'in ABD yönetiminden bir kaynağa dayandırdığı habere göre Ukrayna ordusu, ABD ve diğer Batılı müttefiklere, Polonya topraklarında meydana gelen olayla aynı zaman dilimine denk gelen ve sözkonusu yerin yakınında Rus füzesini önlemeye çalıştıklarını bildirdi.Haberde, özellikle bu bilginin ABD’li yetkililerin olaya ilişkin güncel değerlendirmesinin temelini oluşturduğu kaydedildi.

polonya

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cnn, polonya, füze