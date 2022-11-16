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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/canli--beyaz-saray-kongreden-ukrayna-icin-377-milyar-dolar-yardim-talep-etti--1063475485.html
CANLI | Beyaz Saray, Kongre'den Ukrayna için 37.7 milyar dolar yardım talep etti
CANLI | Beyaz Saray, Kongre'den Ukrayna için 37.7 milyar dolar yardım talep etti
Beyaz Saray'dan Kongre'ye gönderilen resmi talepte, Ukrayna'ya yardımcı olunabilmesi adına 37.7 milyar dolarlık ek yardımın onaylanması istendi. Söz konusu... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T09:27+0300
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Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye

CANLI | Beyaz Saray, Kongre'den Ukrayna için 37.7 milyar dolar yardım talep etti

09:27 16.11.2022
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Beyaz Saray'dan Kongre'ye gönderilen resmi talepte, Ukrayna'ya yardımcı olunabilmesi adına 37.7 milyar dolarlık ek yardımın onaylanması istendi. Söz konusu miktarın 21.7 milyar dolarının savunma, 14.5 milyar dolarının da Ukrayna'ya doğrudan yardımları içereceği açıklandı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:24 16.11.2022
Beyaz Saray, Kongre'den Ukrayna için 37.7 milyar dolar yardım talep etti
Beyaz Saray'dan Kongre'ye gönderilen resmi talepte, Ukrayna'ya yardımcı olunabilmesi adına 37.7 milyar dolarlık ek yardımın onaylanması istendi.
Söz konusu miktarın 21.7 milyar dolarının savunma, 14.5 milyar dolarının da Ukrayna'ya doğrudan yardımları içereceği açıklandı.
Ayrıca, Ukrayna'ya nükleer güvenlik desteği, stratejik petrol rezervlerinin modernize edilmesi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının edinilmesi amacıyla 626 milyon dolar tahsis edilirken, paketten 900 milyon dolar da sağlık hizmetleri desteği olarak Ukraynalılara aktarılacak.
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