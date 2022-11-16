Çalındı sanılan Türk bayrağını milli maçı izlemek için çocukların aldığı belirlendi

© AA Kasım Sarı'nın babası Hüsamettin Sarı, polisleri evinin kapısında görünce çok şaşırdığını ifade ederek, Emniyet Müdürü Kaya'ya, hediye forma ve bayrak ile maç daveti için teşekkür etti. Sarı, şunları söyledi: "Çocuklarımız formalarını giydi, bayraklarını aldı, milli maça hazırız. Biz de çok heyecanlıyız. İlk kez milli maça gidiyoruz, gururluyuz, sürpriz oldu. Çocuğumun bayrağı öptüğünü görünce gururlandım. Vatanımıza ve milletimize böyle evlatlar lazım. Oğlumun alnından öpüyorum." Resul Tanrıverdi'nin babası İsa Tanrıverdi de hediye edilen Türk bayrağıyla maçı izlemeye hazır olduklarını belirtti.