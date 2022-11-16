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Çalındı sanılan Türk bayrağını milli maçı izlemek için çocukların aldığı belirlendi
Çalındı sanılan Türk bayrağını milli maçı izlemek için çocukların aldığı belirlendi
Diyarbakır'da 91 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin şikayetiyle incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, bir çocuğun kuruma ait Türk bayrağını direkten indirip... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
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bayrak, фото

Çalındı sanılan Türk bayrağını milli maçı izlemek için çocukların aldığı belirlendi

13:53 16.11.2022 (güncellendi: 13:54 16.11.2022)
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Diyarbakır'da 91 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin şikayetiyle incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, bir çocuğun kuruma ait Türk bayrağını direkten indirip öptükten sonra arkadaşlarına verdiği görüldü.
© AADiyarbakır'da bir sağlık merkezine ait olan ve çalındı sanılan Türk bayrağını, 3 çocuğun kentte oynanacak Türkiye-İskoçya maçını evlerinde televizyondan izlerken sallamak için aldıkları anlaşıldı. Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki 91 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde göndere çekili Türk bayrağının yerinde olmadığını gören görevliler, durumu polise bildirdi. Polislerin sağlık merkezine ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu, bir çocuğun kuruma ait Türk bayrağını direkten indirip öptükten sonra arkadaşlarına verdiği tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla, isimlerinin Kasım Sarı, Hüsamettin Arpa ve Resul Tanrıverdi olduğu öğrenilen çocuklar, polis ekiplerince evlerinde ziyaret edildi.
Çalındı sanılan Türk bayrağını milli maçı izlemek çocukların aldığı belirlendi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Diyarbakır'da bir sağlık merkezine ait olan ve çalındı sanılan Türk bayrağını, 3 çocuğun kentte oynanacak Türkiye-İskoçya maçını evlerinde televizyondan izlerken sallamak için aldıkları anlaşıldı. Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki 91 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde göndere çekili Türk bayrağının yerinde olmadığını gören görevliler, durumu polise bildirdi. Polislerin sağlık merkezine ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu, bir çocuğun kuruma ait Türk bayrağını direkten indirip öptükten sonra arkadaşlarına verdiği tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla, isimlerinin Kasım Sarı, Hüsamettin Arpa ve Resul Tanrıverdi olduğu öğrenilen çocuklar, polis ekiplerince evlerinde ziyaret edildi.
© AAÇocuklar polisleri kapıda görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Fatih Kaya'nın selamını çocuklara ileten polisler, Türk bayrağı ve milli takım forması hediye ettikleri çocukları aileleriyle milli maçı izlemesi için Diyarbakır Stadyumu'na davet etti. Hediye edilen Türk bayrağını öpen çocuklar, formalarını giyerek ilk kez bir milli maçı sahada izleyecek olmanın heyecanını yaşadı.
Çalındı sanılan Türk bayrağını milli maçı izlemek çocukların aldığı belirlendi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Çocuklar polisleri kapıda görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Fatih Kaya'nın selamını çocuklara ileten polisler, Türk bayrağı ve milli takım forması hediye ettikleri çocukları aileleriyle milli maçı izlemesi için Diyarbakır Stadyumu'na davet etti. Hediye edilen Türk bayrağını öpen çocuklar, formalarını giyerek ilk kez bir milli maçı sahada izleyecek olmanın heyecanını yaşadı.
© AA Kasım Sarı, Türk bayrağını evlerinin önündeki sağlık ocağının direğinden, milli maçı televizyonda izlerken sallamak için aldıklarını söyledi. "Bayrağı aldığımda defalarca öptüm." diyen Sarı, bunu gören polis ablalarının ve ağabeylerinin kendilerine bir sürpriz yaptığını belirtti. Sarı, onları kapıda görünce utandığını dile getirerek, bayrak ve formayı gördüğünde ise mutlu olduğunu anlattı.
Çalındı sanılan Türk bayrağını milli maçı izlemek çocukların aldığı belirlendi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Kasım Sarı, Türk bayrağını evlerinin önündeki sağlık ocağının direğinden, milli maçı televizyonda izlerken sallamak için aldıklarını söyledi. "Bayrağı aldığımda defalarca öptüm." diyen Sarı, bunu gören polis ablalarının ve ağabeylerinin kendilerine bir sürpriz yaptığını belirtti. Sarı, onları kapıda görünce utandığını dile getirerek, bayrak ve formayı gördüğünde ise mutlu olduğunu anlattı.
© AAHayatında ilk defa böyle bir heyecan yaşadığını belirten Sarı, "Emniyet Müdürümüz ve polis ablalarıma teşekkür ediyorum. Bizi maça davet ettiler. Maçı hediyelerimle sahada izleyeceğim." dedi. Hüsamettin Arpa ise milli maçı sahada izleyeceği, futbolcuları ilk kez yakından göreceği için heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtti. Resul Tanrıverdi de milli forması ve Türk bayrağıyla maça hazır olduğunu ifade ederek, bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Çalındı sanılan Türk bayrağını milli maçı izlemek çocukların aldığı belirlendi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Hayatında ilk defa böyle bir heyecan yaşadığını belirten Sarı, "Emniyet Müdürümüz ve polis ablalarıma teşekkür ediyorum. Bizi maça davet ettiler. Maçı hediyelerimle sahada izleyeceğim." dedi. Hüsamettin Arpa ise milli maçı sahada izleyeceği, futbolcuları ilk kez yakından göreceği için heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtti. Resul Tanrıverdi de milli forması ve Türk bayrağıyla maça hazır olduğunu ifade ederek, bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
© AAKasım Sarı'nın babası Hüsamettin Sarı, polisleri evinin kapısında görünce çok şaşırdığını ifade ederek, Emniyet Müdürü Kaya'ya, hediye forma ve bayrak ile maç daveti için teşekkür etti. Sarı, şunları söyledi: "Çocuklarımız formalarını giydi, bayraklarını aldı, milli maça hazırız. Biz de çok heyecanlıyız. İlk kez milli maça gidiyoruz, gururluyuz, sürpriz oldu. Çocuğumun bayrağı öptüğünü görünce gururlandım. Vatanımıza ve milletimize böyle evlatlar lazım. Oğlumun alnından öpüyorum." Resul Tanrıverdi'nin babası İsa Tanrıverdi de hediye edilen Türk bayrağıyla maçı izlemeye hazır olduklarını belirtti.
Çalındı sanılan Türk bayrağını milli maçı izlemek çocukların aldığı belirlendi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Kasım Sarı'nın babası Hüsamettin Sarı, polisleri evinin kapısında görünce çok şaşırdığını ifade ederek, Emniyet Müdürü Kaya'ya, hediye forma ve bayrak ile maç daveti için teşekkür etti. Sarı, şunları söyledi: "Çocuklarımız formalarını giydi, bayraklarını aldı, milli maça hazırız. Biz de çok heyecanlıyız. İlk kez milli maça gidiyoruz, gururluyuz, sürpriz oldu. Çocuğumun bayrağı öptüğünü görünce gururlandım. Vatanımıza ve milletimize böyle evlatlar lazım. Oğlumun alnından öpüyorum." Resul Tanrıverdi'nin babası İsa Tanrıverdi de hediye edilen Türk bayrağıyla maçı izlemeye hazır olduklarını belirtti.
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