https://sputniknews.com.tr/20221116/bim-cfosu-dortluoglu-asgari-ucretin-artisi-enflasyonist-etki-yaratabilir-1063467885.html

BİM CFO'su Dortluoğlu: Asgari ücretin artışı enflasyonist etki yaratabilir

BİM CFO'su Dortluoğlu: Asgari ücretin artışı enflasyonist etki yaratabilir

BİM CFO'su ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, asgari ücret artışı hakkında yaptığı değerlendirmede, asgari ücret artışının refahı artırırken enflasyonist... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T00:31+0300

2022-11-16T00:31+0300

2022-11-16T00:31+0300

ekonomi

bim

haluk dortluoğlu

enflasyon

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BİM CFO'su ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, şirketin 3. çeyrek bilançosu ve 4. çeyrek beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.Bloomberg HT’ye konuk olan, Dortluoğlu, şirketin 3. çeyrekte 1.91 milyar TL’lik piyasa beklentisi altında 1.78 milyar TL’lik kâr elde etmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, brüt kâr marjında 4. çeyreğin 3. çeyrekten daha olumlu geçmesini beklediklerini söyledi.“BİM olarak enflasyonumuz gıda enflasyonuna paralel seyrediyor” diyen Dortluoğlu, enflasyon muhasebesine geçilmemesinin sermaye erozyonuna neden olduğunu, bu sebeple de “acilen” enflasyon muhasebesine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.Dortluoğlu, BİM’in orta ve yüksek gelirli gruplardan daha fazla gelir katkısı almaya başladıklarını belirttiği konuşmasında, şirketin pazar payının yüzde 17’ye çıktığını ve diğer perakende şirketlerine göre, yüksek gelirlilerden BİM’e kayışın daha fazla olduğunu söyledi. Dortluoğlu ayrıca, yüksek gelirlilerin katkısının 2023’te artmasını beklediklerini söyledi.Asgari ücret artışı hakkında da değerlendirmede bulunan Dortluoğlu, asgari ücret artışının refahı artırırken enflasyonist bir etki yaratabileceğini söyledi.

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bim, haluk dortluoğlu, enflasyon