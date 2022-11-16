https://sputniknews.com.tr/20221116/biden-rus-kameramanin-kol-kaslarina-hayran-kaldi-basimdan-daha-buyuk-1063498413.html
Biden, Rus kameramanın kol kaslarına hayran kaldı: Başımdan daha büyük
Biden, Rus kameramanın kol kaslarına hayran kaldı: Başımdan daha büyük
ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 kapsamında röportaj çekiminde bulunan Rus Pervıy Kanal kameramanı Yuriy Şolmov’un fiziğine... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T18:39+0300
2022-11-16T18:39+0300
2022-11-16T18:43+0300
dünya
joe biden
emmanuel macron
kameraman
abd
fransa
g20
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ABD lideri, sosyal ağlarda geniş bir biçimde yayılan gazetecilerle yaptığı geleneksel sohbet sırasında Rus operatörün kaslarına odaklandı."Bu delikanlının kasları beni korkutuyor. Benim başımdan daha büyük" diyen Biden, kameramanın Rus olduğunun hatırlatılması üzerine ise "Nereli olduğu önemli değil! Amma da kasları var. Biz bunlara silah deriz" dedi. Konuşma sırasında Biden'ın yanında olan Fransa lideri Macron da, kameramana "İyi çalışıyorsunuz" dedi.
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
joe biden, emmanuel macron, kameraman, abd, fransa, g20
joe biden, emmanuel macron, kameraman, abd, fransa, g20
Biden, Rus kameramanın kol kaslarına hayran kaldı: Başımdan daha büyük
18:39 16.11.2022 (güncellendi: 18:43 16.11.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 kapsamında röportaj çekiminde bulunan Rus Pervıy Kanal kameramanı Yuriy Şolmov’un fiziğine övgüde bulundu.
ABD lideri, sosyal ağlarda geniş bir biçimde yayılan gazetecilerle yaptığı geleneksel sohbet sırasında Rus operatörün kaslarına odaklandı.
"Bu delikanlının kasları beni korkutuyor. Benim başımdan daha büyük" diyen Biden, kameramanın Rus olduğunun hatırlatılması üzerine ise "Nereli olduğu önemli değil! Amma da kasları var. Biz bunlara silah deriz" dedi.
Konuşma sırasında Biden'ın yanında olan Fransa lideri Macron da, kameramana "İyi çalışıyorsunuz" dedi.