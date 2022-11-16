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https://sputniknews.com.tr/20221116/biden-rus-kameramanin-kol-kaslarina-hayran-kaldi-basimdan-daha-buyuk-1063498413.html
Biden, Rus kameramanın kol kaslarına hayran kaldı: Başımdan daha büyük
Biden, Rus kameramanın kol kaslarına hayran kaldı: Başımdan daha büyük
ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 kapsamında röportaj çekiminde bulunan Rus Pervıy Kanal kameramanı Yuriy Şolmov’un fiziğine... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T18:39+0300
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dünya
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emmanuel macron
kameraman
abd
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ABD lideri, sosyal ağlarda geniş bir biçimde yayılan gazetecilerle yaptığı geleneksel sohbet sırasında Rus operatörün kaslarına odaklandı."Bu delikanlının kasları beni korkutuyor. Benim başımdan daha büyük" diyen Biden, kameramanın Rus olduğunun hatırlatılması üzerine ise "Nereli olduğu önemli değil! Amma da kasları var. Biz bunlara silah deriz" dedi. Konuşma sırasında Biden'ın yanında olan Fransa lideri Macron da, kameramana "İyi çalışıyorsunuz" dedi.
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joe biden, emmanuel macron, kameraman, abd, fransa, g20
joe biden, emmanuel macron, kameraman, abd, fransa, g20

Biden, Rus kameramanın kol kaslarına hayran kaldı: Başımdan daha büyük

18:39 16.11.2022 (güncellendi: 18:43 16.11.2022)
© AFP 2022 / SAUL LOEBJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 kapsamında röportaj çekiminde bulunan Rus Pervıy Kanal kameramanı Yuriy Şolmov’un fiziğine övgüde bulundu.
ABD lideri, sosyal ağlarda geniş bir biçimde yayılan gazetecilerle yaptığı geleneksel sohbet sırasında Rus operatörün kaslarına odaklandı.
"Bu delikanlının kasları beni korkutuyor. Benim başımdan daha büyük" diyen Biden, kameramanın Rus olduğunun hatırlatılması üzerine ise "Nereli olduğu önemli değil! Amma da kasları var. Biz bunlara silah deriz" dedi.
Konuşma sırasında Biden'ın yanında olan Fransa lideri Macron da, kameramana "İyi çalışıyorsunuz" dedi.
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