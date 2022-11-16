https://sputniknews.com.tr/20221116/biden-rus-kameramanin-kol-kaslarina-hayran-kaldi-basimdan-daha-buyuk-1063498413.html

Biden, Rus kameramanın kol kaslarına hayran kaldı: Başımdan daha büyük

Biden, Rus kameramanın kol kaslarına hayran kaldı: Başımdan daha büyük

ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 kapsamında röportaj çekiminde bulunan Rus Pervıy Kanal kameramanı Yuriy Şolmov’un fiziğine... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T18:39+0300

2022-11-16T18:39+0300

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dünya

joe biden

emmanuel macron

kameraman

abd

fransa

g20

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ABD lideri, sosyal ağlarda geniş bir biçimde yayılan gazetecilerle yaptığı geleneksel sohbet sırasında Rus operatörün kaslarına odaklandı."Bu delikanlının kasları beni korkutuyor. Benim başımdan daha büyük" diyen Biden, kameramanın Rus olduğunun hatırlatılması üzerine ise "Nereli olduğu önemli değil! Amma da kasları var. Biz bunlara silah deriz" dedi. Konuşma sırasında Biden'ın yanında olan Fransa lideri Macron da, kameramana "İyi çalışıyorsunuz" dedi.

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2022

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joe biden, emmanuel macron, kameraman, abd, fransa, g20