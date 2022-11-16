https://sputniknews.com.tr/20221116/benzin-fiyatlarinda-77-kurus-indirim-bekleniyor-1063475805.html
Benzin fiyatlarında 77 kuruş indirim bekleniyor
Benzin fiyatlarında 77 kuruş indirim bekleniyor
Benzin ve motorin fiyatları küresel piyasaların etkisiyle değişmeye devam ederken, benzin fiyatlarında yarından itibaren 77 kuruş indirim bekleniyor. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T09:28+0300
2022-11-16T09:28+0300
2022-11-16T09:28+0300
ekonomi
türkiye
benzin
benzin fiyatları
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim bekleniyor.Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.70 satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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türkiye, benzin, benzin fiyatları
türkiye, benzin, benzin fiyatları
Benzin fiyatlarında 77 kuruş indirim bekleniyor
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Benzin ve motorin fiyatları küresel piyasaların etkisiyle değişmeye devam ederken, benzin fiyatlarında yarından itibaren 77 kuruş indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim bekleniyor.
Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.70 satılıyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.