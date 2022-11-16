https://sputniknews.com.tr/20221116/benzin-fiyatlarinda-77-kurus-indirim-bekleniyor-1063475805.html

Benzin fiyatlarında 77 kuruş indirim bekleniyor

Benzin fiyatlarında 77 kuruş indirim bekleniyor

Benzin ve motorin fiyatları küresel piyasaların etkisiyle değişmeye devam ederken, benzin fiyatlarında yarından itibaren 77 kuruş indirim bekleniyor. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T09:28+0300

2022-11-16T09:28+0300

2022-11-16T09:28+0300

ekonomi

türkiye

benzin

benzin fiyatları

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim bekleniyor.Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.70 satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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türkiye, benzin, benzin fiyatları