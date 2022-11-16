https://sputniknews.com.tr/20221116/belcika-polonyaya-dusen-fuze-muhtemelen-ukrayna-hava-savunmasina-ait-1063485467.html
Belçika: Polonya'ya düşen füze muhtemelen Ukrayna hava savunmasına ait
Belçika: Polonya'ya düşen füze muhtemelen Ukrayna hava savunmasına ait
Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, Polonya'ya düşen füzenin muhtemelen Rus füzelerine karşı aktif olan Ukrayna hava savunma sistemlerine ait olduğunu... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T13:09+0300
2022-11-16T13:09+0300
2022-11-16T13:09+0300
ukrayna krizi
polonya
belçika
nato
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Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füze nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamada bulundu.Dedonder, "Dün gece Polonya'daki füze saldırıları, müşterek NATO servisleriyle yakın temas halinde olan istihbarat teşkilatımız tarafından etraflıca soruşturuluyor" ifadelerini kullandı.Bakan, eldeki ön bilgilere göre, saldırıların büyük olasılıkla Rus füzelerine karşı devreye giren Ukrayna uçaksavar sistemlerine ait olduğunu vurguladı.ABD istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerin Polonya’ya düştüğünü ve olayda 2 kişinin öldüğünü iddia etmiş, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bu bilgiyi teyit etmekten kaçınmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı da Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221116/rusya-ukrayna-polonya-sinirina-en-az-35-km-mesafedeki-ukrayna-topraklarindaki-hedefleri-vurduk-1063483467.html
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Belçika: Polonya'ya düşen füze muhtemelen Ukrayna hava savunmasına ait
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Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, Polonya'ya düşen füzenin muhtemelen Rus füzelerine karşı aktif olan Ukrayna hava savunma sistemlerine ait olduğunu söyledi.
Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füze nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
Dedonder, "Dün gece Polonya'daki füze saldırıları, müşterek NATO servisleriyle yakın temas halinde olan istihbarat teşkilatımız tarafından etraflıca soruşturuluyor" ifadelerini kullandı.
Bakan, eldeki ön bilgilere göre, saldırıların büyük olasılıkla Rus füzelerine karşı devreye giren Ukrayna uçaksavar sistemlerine ait olduğunu vurguladı.
ABD istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerin Polonya’ya düştüğünü ve olayda 2 kişinin öldüğünü iddia etmiş, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bu bilgiyi teyit etmekten kaçınmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı da Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" açıklamasında bulunmuştu.