https://sputniknews.com.tr/20221116/bakan-yanik-sehitlerimizin-ve-gazilerimizin-ucuz-siyasi-oyunlara-alet-edilmelerine-izin-vermeyiz-1063469964.html

Bakan Yanık: Şehitlerimizin ve gazilerimizin ucuz siyasi oyunlara alet edilmelerine izin vermeyiz

Bakan Yanık: Şehitlerimizin ve gazilerimizin ucuz siyasi oyunlara alet edilmelerine izin vermeyiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin ucuz siyasi oyunlara alet edilmelerine asla izin vermeyiz" ifadesini kullandı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T01:52+0300

2022-11-16T01:52+0300

2022-11-16T01:54+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

derya yanık

şehit

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Bakan Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda sarf ettiği şehit yakınları ve gaziler arasında ayrımcılık yapıldığı yönündeki ifadelerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.Yanık, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlük manipülasyon kotasını bugün şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili olarak doldurmuş. Grup toplantısında, şehit yakınlarımız ve gazilerimize ilişkin konuları, takip edenlerin zerre itibar etmeyecekleri ancak bilmeyenlerin manipüle olacağı şekliyle dile getirmiş. O iş öyle sayın Kılıçdaroğlu'nun anlattığı gibi değil. Onlar çarpıtmaktan yılmıyorsa biz de anlatmaktan yılmıyoruz. Bir daha anlatalım" paylaşımında bulundu.'Şehitlik ve gazilik statülerinin hayatını kaybeden veya yaralanan personelin mensubu oldukları kurum tarafından düzenlenen belgeler doğrultusunda belirlendiğini' aktaran Yanık, SGK'nin yaptığı değerlendirme sonucu tüm şehitlerin ve gazilerin haklarının ilgili mevzuat kapsamında netleştiğini belirtti. Yanık, uygulamadaki farkların olayın vuku bulma şekline bağlı olarak değişiklik gösterdiğini bildirdi.'AK Parti hükûmetleri döneminde tüm şehitlerin yakınları ile gazilere istihdamdan eğitime kadar birçok başlıkta imkanlar sağlandığını, hakların genişletildiğini' anlatan Yanık, bunun 2002-2022 kıyaslaması yapıldığında açıkça görüldüğünü belirtti.Bunun yanında sık sık manipüle edilmeye çalışılan, bugün de bunun bir örneğine tekrar şahit olunan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının yaptığı şartlı bağış ödemeleri bulunduğunu aktaran Yanık şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221109/bakan-yanik-siddet-magduru-tek-bir-kadin-kalmayincaya-kadar-karnemizi-kirik-sayariz-1063216712.html

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kemal kılıçdaroğlu, derya yanık, şehit