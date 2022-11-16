Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221116/bakan-yanik-sehitlerimizin-ve-gazilerimizin-ucuz-siyasi-oyunlara-alet-edilmelerine-izin-vermeyiz-1063469964.html
Bakan Yanık: Şehitlerimizin ve gazilerimizin ucuz siyasi oyunlara alet edilmelerine izin vermeyiz
Bakan Yanık: Şehitlerimizin ve gazilerimizin ucuz siyasi oyunlara alet edilmelerine izin vermeyiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin ucuz siyasi oyunlara alet edilmelerine asla izin vermeyiz" ifadesini kullandı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T01:52+0300
2022-11-16T01:54+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
derya yanık
şehit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1063420237_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_093c8f04a0e0f39817b57a61dcea2ffa.jpg
Bakan Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda sarf ettiği şehit yakınları ve gaziler arasında ayrımcılık yapıldığı yönündeki ifadelerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.Yanık, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlük manipülasyon kotasını bugün şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili olarak doldurmuş. Grup toplantısında, şehit yakınlarımız ve gazilerimize ilişkin konuları, takip edenlerin zerre itibar etmeyecekleri ancak bilmeyenlerin manipüle olacağı şekliyle dile getirmiş. O iş öyle sayın Kılıçdaroğlu'nun anlattığı gibi değil. Onlar çarpıtmaktan yılmıyorsa biz de anlatmaktan yılmıyoruz. Bir daha anlatalım" paylaşımında bulundu.'Şehitlik ve gazilik statülerinin hayatını kaybeden veya yaralanan personelin mensubu oldukları kurum tarafından düzenlenen belgeler doğrultusunda belirlendiğini' aktaran Yanık, SGK'nin yaptığı değerlendirme sonucu tüm şehitlerin ve gazilerin haklarının ilgili mevzuat kapsamında netleştiğini belirtti. Yanık, uygulamadaki farkların olayın vuku bulma şekline bağlı olarak değişiklik gösterdiğini bildirdi.'AK Parti hükûmetleri döneminde tüm şehitlerin yakınları ile gazilere istihdamdan eğitime kadar birçok başlıkta imkanlar sağlandığını, hakların genişletildiğini' anlatan Yanık, bunun 2002-2022 kıyaslaması yapıldığında açıkça görüldüğünü belirtti.Bunun yanında sık sık manipüle edilmeye çalışılan, bugün de bunun bir örneğine tekrar şahit olunan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının yaptığı şartlı bağış ödemeleri bulunduğunu aktaran Yanık şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221109/bakan-yanik-siddet-magduru-tek-bir-kadin-kalmayincaya-kadar-karnemizi-kirik-sayariz-1063216712.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1063420237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_472f1292b399d60673c3e1cb9c378354.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, derya yanık, şehit
kemal kılıçdaroğlu, derya yanık, şehit

Bakan Yanık: Şehitlerimizin ve gazilerimizin ucuz siyasi oyunlara alet edilmelerine izin vermeyiz

01:52 16.11.2022 (güncellendi: 01:54 16.11.2022)
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Abone olTelegram
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin ucuz siyasi oyunlara alet edilmelerine asla izin vermeyiz" ifadesini kullandı.
Bakan Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda sarf ettiği şehit yakınları ve gaziler arasında ayrımcılık yapıldığı yönündeki ifadelerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Yanık, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlük manipülasyon kotasını bugün şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili olarak doldurmuş. Grup toplantısında, şehit yakınlarımız ve gazilerimize ilişkin konuları, takip edenlerin zerre itibar etmeyecekleri ancak bilmeyenlerin manipüle olacağı şekliyle dile getirmiş. O iş öyle sayın Kılıçdaroğlu'nun anlattığı gibi değil. Onlar çarpıtmaktan yılmıyorsa biz de anlatmaktan yılmıyoruz. Bir daha anlatalım" paylaşımında bulundu.
'Şehitlik ve gazilik statülerinin hayatını kaybeden veya yaralanan personelin mensubu oldukları kurum tarafından düzenlenen belgeler doğrultusunda belirlendiğini' aktaran Yanık, SGK'nin yaptığı değerlendirme sonucu tüm şehitlerin ve gazilerin haklarının ilgili mevzuat kapsamında netleştiğini belirtti. Yanık, uygulamadaki farkların olayın vuku bulma şekline bağlı olarak değişiklik gösterdiğini bildirdi.
'AK Parti hükûmetleri döneminde tüm şehitlerin yakınları ile gazilere istihdamdan eğitime kadar birçok başlıkta imkanlar sağlandığını, hakların genişletildiğini' anlatan Yanık, bunun 2002-2022 kıyaslaması yapıldığında açıkça görüldüğünü belirtti.
Bunun yanında sık sık manipüle edilmeye çalışılan, bugün de bunun bir örneğine tekrar şahit olunan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının yaptığı şartlı bağış ödemeleri bulunduğunu aktaran Yanık şunları kaydetti:
"Tüm şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bilir ki Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının yaptığı ödemeler sadece 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine yapılan şartlı bağışların ödemeleridir. Şartlı bağışlar sadece bağışı yapan kişinin kriterleri doğrultusunda kullanılabilir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu elbette bilmektedir ancak yine de 'ya tutarsa' ümidi içindedir. Tutmaz. Ülkesi uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizin ve gazilerimizin böylesi ucuz siyasi oyunlara alet edilmelerine asla izin vermeyiz. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve ailelerine yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
POLİTİKA
Bakan Yanık: Şiddet mağduru tek bir kadın kalmayıncaya kadar karnemizi kırık sayarız
9 Kasım, 00:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала