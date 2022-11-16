https://sputniknews.com.tr/20221116/bakan-donmez-akkuyu-ngsde-20-binin-uzerinde-personel-calisiyor-yuzde-80i-turk-vatandasi-1063479025.html

Bakan Dönmez: Akkuyu NGS’de 20 binin üzerinde personel çalışıyor, yüzde 80’i Türk vatandaşı

Bakan Dönmez: Akkuyu NGS’de 20 binin üzerinde personel çalışıyor, yüzde 80’i Türk vatandaşı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesinde ilişkin TBMM'de sunum yapan Bakan Dönmez, "Akkuyu NGS’de şu anda 20 binin üzerinde beyaz ve mavi yakalı... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T10:49+0300

2022-11-16T10:49+0300

2022-11-16T10:53+0300

türkiye

fatih dönmez

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

akkuyu ngs

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.Bakan Dönmez, konuşmasında 'Akkuyu NGS’de şu anda 20 binin üzerinde beyaz ve mavi yakalı personel çalıştığını' ifade etti ve şunları ekledi:'Geçen yıl elektrik ve doğal gazda 100 milyar TL sübvansiyon sağlandı'Bakan Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğal gazda 100 milyar TL sübvansiyon sağlandığını belirtti ve "Vatandaşlarımızın söz konusu yüksek fiyatlardan asgari seviyede etkilenmesi için geçen yıl elektrik ve doğal gazda 100 milyar TL sübvansiyon yaptık. Söz konusu destek, bu yıl da artarak devam etmektedir. Mesken aboneleri için elektrikte düşük kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75 devlet desteği ile vatandaşımız dünya enerji piyasalarında yaşanan yükselişlere karşı önemli ölçüde korunmaktadır. Ayrıca meskenlerde ekim ayı itibarıyla birim enerji başına Avrupa ülkeleri arasında vatandaşlarına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke iken elektrikte ise dördüncü ülke konumundayız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221017/akkuyu-ngsnin-1-unitesinde-ic-koruma-kabugu-tamamlaniyor-1062422642.html

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fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, akkuyu ngs