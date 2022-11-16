Bakan Dönmez: Akkuyu NGS’de 20 binin üzerinde personel çalışıyor, yüzde 80’i Türk vatandaşı
10:49 16.11.2022 (güncellendi: 10:53 16.11.2022)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
© AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesinde ilişkin TBMM'de sunum yapan Bakan Dönmez, "Akkuyu NGS’de şu anda 20 binin üzerinde beyaz ve mavi yakalı personel çalışmaktadır. Bu çalışanların yaklaşık yüzde 80’i Türk vatandaşıdır" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.
Bakan Dönmez, konuşmasında 'Akkuyu NGS’de şu anda 20 binin üzerinde beyaz ve mavi yakalı personel çalıştığını' ifade etti ve şunları ekledi:
"Akkuyu NGS’de dört reaktörün de inşaatı aynı anda devam etmektedir. Bu haliyle Akkuyu NGS dünyanın en büyük NGS şantiyesidir. Akkuyu NGS’de şu anda 20 binin üzerinde beyaz ve mavi yakalı personel çalışmaktadır. Bu çalışanların yaklaşık %80’i Türk vatandaşıdır. İnşallah 2023 yılı için nükleer yakıtın getirilmesi ve birinci ünitenin elektrik üretimine başlaması hedeflenmektedir. Geçtiğimiz aylarda, Akkuyu NGS projesinde Proje Şirketi ve Ana Yüklenici arasında yaşanan sürece yönelik olarak, ihtilafın aşılması için yoğun bir çaba gösterilmiştir. Gelinen aşamada taraflar arasında mutabakat sağlanmıştır. Bakanlığımız açısından proje takviminde gecikme olmaması, yerlileştirme oranının düşmemesi, nükleer güvenlikten taviz verilmemesi ve Türk şirketlerinin mağdur edilmemesi en temel prensibimizdir. Projenin bu kapsamda 2023 hedefine yetiştirilmesi için Bakanlığımız üzerine düşen görevleri yerine getirmektedir. Ayrıca Akkuyu NGS projesi dışında iki adet daha NGS’nin kurulmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir."
'Geçen yıl elektrik ve doğal gazda 100 milyar TL sübvansiyon sağlandı'
Bakan Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğal gazda 100 milyar TL sübvansiyon sağlandığını belirtti ve "Vatandaşlarımızın söz konusu yüksek fiyatlardan asgari seviyede etkilenmesi için geçen yıl elektrik ve doğal gazda 100 milyar TL sübvansiyon yaptık. Söz konusu destek, bu yıl da artarak devam etmektedir. Mesken aboneleri için elektrikte düşük kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75 devlet desteği ile vatandaşımız dünya enerji piyasalarında yaşanan yükselişlere karşı önemli ölçüde korunmaktadır. Ayrıca meskenlerde ekim ayı itibarıyla birim enerji başına Avrupa ülkeleri arasında vatandaşlarına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke iken elektrikte ise dördüncü ülke konumundayız" dedi.