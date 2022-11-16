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Bakan Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız
Bakan Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız
Adalet Bakanı Bozdağ, "Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
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bekir bozdağ
bekir bozdağ

Bakan Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız

15:46 16.11.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-
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Adalet Bakanı Bozdağ, "Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum" açıklamasında bulundu
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