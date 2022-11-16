https://sputniknews.com.tr/20221116/bakan-bozdag--anayasa-degisikligi-teklifini-muhtemelen-onumuzdeki-hafta-meclise-sunacagiz-1063494995.html
Bakan Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız
Bakan Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız
Adalet Bakanı Bozdağ, "Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T15:46+0300
2022-11-16T15:46+0300
2022-11-16T15:46+0300
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bekir bozdağ
Bakan Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız
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Adalet Bakanı Bozdağ, "Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum" açıklamasında bulundu