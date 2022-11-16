https://sputniknews.com.tr/20221116/azerbaycandan-fransaya-protesto-notasi-1063499477.html

Azerbaycan'dan Fransa'ya protesto notası

Azerbaycan'dan Fransa'ya protesto notası

Azerbaycan, Fransız Senatosunun kabul ettiği karar nedeniyle bu ülkenin Bakü'de görevli maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T19:19+0300

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azerbaycan

fransa

senato

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığ'a çağrılan Fransa'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki maslahatgüzarı Julien Le Lan'a, Fransa Senatosu'nun Azerbaycan aleyhinde verdiği karar nedeniyle protesto notası verildi.Bakanlıktaki görüşmede, Fransız diplomata "Fransız Senatosunun kabul ettiği, tamamıyla gerçek dışı, asılsız ve iftira niteliğinde hükümler içeren kararın Azerbaycan tarafından şiddetle reddedildiği" bildirildi.'Senato kararının açıkça provokatif olduğu ve barış sürecine katkıda bulunmadığı, Fransa'nın Ermeni yanlısı tutumunu bir kez daha net şekilde ortaya koyduğu' belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20221116/fransa-senatosu-azerbaycana-yaptirim-uygulanmasini-ongoren-onergeyi-kabul-etti-1063468159.html

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