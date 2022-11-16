https://sputniknews.com.tr/20221116/ataturk-anitina-balyozlu-saldiri-1063492235.html

Atatürk Anıtı'na balyozlu saldırı

Atatürk Anıtı'na balyozlu saldırı

Antalya'da bir kişi, Atatürk Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı gerçekleştirdi. Anıtın yükseldiği kaidenin mermerleri kırıldı. Anıttan parmak... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T14:45+0300

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yaşam

antalya

atatürk anıtı

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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, kimliği belirsiz bir kişi dün saat 23.30 sıralarında otomobille Atatürk Kent Meydanı'na gitti.Aracını park eden şüpheli, yanında taşıdığı sırt çantasından çıkardığı küçük balyozla Atatürk Anıtı'nın yükseldiği mermer bloklarını kırdı.Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran kişi, otomobiline döndü ve olay yerinden ayrıldı.Belediye güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, gece saatlerinde olay yerine gitti.Anıttan parmak izleri alınırken, saldırganın belirlenerek yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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antalya, atatürk anıtı