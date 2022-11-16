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https://sputniknews.com.tr/20221116/ataturk-anitina-balyozlu-saldiri-1063492235.html
Atatürk Anıtı'na balyozlu saldırı
Atatürk Anıtı'na balyozlu saldırı
Antalya'da bir kişi, Atatürk Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı gerçekleştirdi. Anıtın yükseldiği kaidenin mermerleri kırıldı. Anıttan parmak... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T14:45+0300
2022-11-16T14:45+0300
yaşam
antalya
atatürk anıtı
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, kimliği belirsiz bir kişi dün saat 23.30 sıralarında otomobille Atatürk Kent Meydanı'na gitti.Aracını park eden şüpheli, yanında taşıdığı sırt çantasından çıkardığı küçük balyozla Atatürk Anıtı'nın yükseldiği mermer bloklarını kırdı.Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran kişi, otomobiline döndü ve olay yerinden ayrıldı.Belediye güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, gece saatlerinde olay yerine gitti.Anıttan parmak izleri alınırken, saldırganın belirlenerek yakalanması için soruşturma başlatıldı.
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antalya, atatürk anıtı
antalya, atatürk anıtı

Atatürk Anıtı'na balyozlu saldırı

14:45 16.11.2022
© DHAAtatürk Anıtı'na balyozlu saldırı
Atatürk Anıtı'na balyozlu saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© DHA
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Antalya'da bir kişi, Atatürk Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı gerçekleştirdi. Anıtın yükseldiği kaidenin mermerleri kırıldı. Anıttan parmak izi alınırken, saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı.
Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, kimliği belirsiz bir kişi dün saat 23.30 sıralarında otomobille Atatürk Kent Meydanı'na gitti.
Aracını park eden şüpheli, yanında taşıdığı sırt çantasından çıkardığı küçük balyozla Atatürk Anıtı'nın yükseldiği mermer bloklarını kırdı.
Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran kişi, otomobiline döndü ve olay yerinden ayrıldı.

Belediye güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, gece saatlerinde olay yerine gitti.
Anıttan parmak izleri alınırken, saldırganın belirlenerek yakalanması için soruşturma başlatıldı.
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