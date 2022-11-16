İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Teröre asla teslim olmayacağız

Teröre asla teslim olmayacağız. Terörle mücadelede yapılan ilk hata son hatadır.

Sığınmacı meselesi milli güvenlik konusudur. Kontrolsüz göçün geldiği nokta ortada. Erdoğan'a sesleniyorum, herkes aklını başına alsın, sirk yönetmiyorsunuz devlet yönetiyorsunuz.

Bir emperyalizmi bir başka emperyalizme tercih eden düzen ihanet düzenidir.