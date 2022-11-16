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https://sputniknews.com.tr/20221116/aksener-terore-asla-teslim-olmayacagiz-1063478906.html
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Teröre asla teslim olmayacağız
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Teröre asla teslim olmayacağız
İYİ Parti lideri Akşener, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin konuştu ve "Teröre asla teslim olmayacağız" dedi. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılıyor.Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221116/istiklal-caddesindeki-saldiriyi-gerceklestiren-teroristin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1063476097.html
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meral akşener, tbmm, iyi parti
meral akşener, tbmm, iyi parti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Teröre asla teslim olmayacağız

10:55 16.11.2022 (güncellendi: 11:12 16.11.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AA
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İYİ Parti lideri Akşener, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin konuştu ve "Teröre asla teslim olmayacağız" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılıyor.
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Teröre asla teslim olmayacağız. Terörle mücadelede yapılan ilk hata son hatadır.
Sığınmacı meselesi milli güvenlik konusudur. Kontrolsüz göçün geldiği nokta ortada. Erdoğan'a sesleniyorum, herkes aklını başına alsın, sirk yönetmiyorsunuz devlet yönetiyorsunuz.
Bir emperyalizmi bir başka emperyalizme tercih eden düzen ihanet düzenidir.
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
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İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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