https://sputniknews.com.tr/20221116/ahmet-kaya-turkiye-icin-ne-anlam-ifade-ediyor-1063551989.html
Ahmet Kaya Türkiye için ne anlam ifade ediyor?
Ahmet Kaya Türkiye için ne anlam ifade ediyor?
Şarkıcı Ahmet Kaya, ölümünden 22 yıl sonra tartışılmaya devam ediyor. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T12:20+0300
2022-11-16T12:20+0300
2022-11-17T12:59+0300
yolcu yolunda gerek
ahmet kaya
radyo
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16.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
16.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Fransa'da 22 yıl önce hayatını kaybeden şarkıcı Ahmet Kaya, Türkiye'nin bir dönem en çok tartışılan isimlerindendi. Enver Aysever, Ahmet Kaya'nın müziğini, siyasi tutumu ve yaşananların toplumsal alandaki karşılığını dinleyicileriyle birlikte ele aldı.
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ahmet kaya, radyo, аудио
Ahmet Kaya Türkiye için ne anlam ifade ediyor?
12:20 16.11.2022 (güncellendi: 12:59 17.11.2022) Abone ol
Şarkıcı Ahmet Kaya, ölümünden 22 yıl sonra tartışılmaya devam ediyor.
Fransa'da 22 yıl önce hayatını kaybeden şarkıcı Ahmet Kaya, Türkiye'nin bir dönem en çok tartışılan isimlerindendi.
Enver Aysever, Ahmet Kaya'nın müziğini, siyasi tutumu ve yaşananların toplumsal alandaki karşılığını dinleyicileriyle birlikte ele aldı.