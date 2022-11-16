https://sputniknews.com.tr/20221116/ahmet-kaya-turkiye-icin-ne-anlam-ifade-ediyor-1063551989.html

Ahmet Kaya Türkiye için ne anlam ifade ediyor?

Ahmet Kaya Türkiye için ne anlam ifade ediyor?

Şarkıcı Ahmet Kaya, ölümünden 22 yıl sonra tartışılmaya devam ediyor. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T12:20+0300

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yolcu yolunda gerek

ahmet kaya

radyo

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16.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek 16.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek

Fransa'da 22 yıl önce hayatını kaybeden şarkıcı Ahmet Kaya, Türkiye'nin bir dönem en çok tartışılan isimlerindendi. Enver Aysever, Ahmet Kaya'nın müziğini, siyasi tutumu ve yaşananların toplumsal alandaki karşılığını dinleyicileriyle birlikte ele aldı.

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ahmet kaya, radyo, аудио