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https://sputniknews.com.tr/20221116/afrika-birliginin-g20-uyeligi-seneye-gorusulecek-1063503356.html
Afrika Birliği'nin G20 üyeliği seneye görüşülecek
Afrika Birliği'nin G20 üyeliği seneye görüşülecek
Afrika Birliği'nin (AfB) G20 üyeliğinin, gelecek sene Hindistan'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde masaya yatırılacağı duyuruldu. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T20:34+0300
2022-11-16T20:40+0300
türkiye
afrika birliği
afrika
g20
hindistan
macky sall
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Afrika Birliği Dönem Başkanı Macky Sall, Twitter hesabından Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.Aynı zamanda Senegal Cumhurbaşkanı da olan Sall, AfB'nin G20 üyeliğini destekleyen üye ülkelere teşekkür ederek "Afrika Birliği'nin G20'ye kabulü gelecek sene Hindistan'da yapılacak G20 Zirvesi'nde görüşülecek" ifadesini kullandı.AfB adına zirveye katılan Sall, dün yaptığı konuşmada, "Mevkidaşlarımı Afrika'nın G20 üyeliği konusunda harekete geçmeye davet ediyorum" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220628/afrika-birligi-donem-baskani-sallden-ispanyada-gocmenlerin-olumune-tepki-sok-oldum--1058025931.html
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afrika birliği, afrika, g20, hindistan, macky sall
afrika birliği, afrika, g20, hindistan, macky sall

Afrika Birliği'nin G20 üyeliği seneye görüşülecek

20:34 16.11.2022 (güncellendi: 20:40 16.11.2022)
© AAMacky Sall
Macky Sall - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AA
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Afrika Birliği'nin (AfB) G20 üyeliğinin, gelecek sene Hindistan'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde masaya yatırılacağı duyuruldu.
Afrika Birliği Dönem Başkanı Macky Sall, Twitter hesabından Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.
Aynı zamanda Senegal Cumhurbaşkanı da olan Sall, AfB'nin G20 üyeliğini destekleyen üye ülkelere teşekkür ederek "Afrika Birliği'nin G20'ye kabulü gelecek sene Hindistan'da yapılacak G20 Zirvesi'nde görüşülecek" ifadesini kullandı.
AfB adına zirveye katılan Sall, dün yaptığı konuşmada, "Mevkidaşlarımı Afrika'nın G20 üyeliği konusunda harekete geçmeye davet ediyorum" demişti.
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