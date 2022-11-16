https://sputniknews.com.tr/20221116/abd-kongre-uyesi-green-polonyada-sivilleri-olduren-fuze-saldirisini-ukrayna-ordusu-duzenledi-1063504554.html

ABD Kongre Üyesi Green: Polonya'da sivilleri öldüren füze saldırısını Ukrayna ordusu düzenledi

ABD Kongre Üyesi Green: Polonya'da sivilleri öldüren füze saldırısını Ukrayna ordusu düzenledi

ABD Kongre Üyesi Green, Ukrayna ordusunu Polonya'ya füze saldırısı düzenlemekle suçladı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T20:54+0300

2022-11-16T20:54+0300

2022-11-16T20:54+0300

dünya

abd

ukrayna

polonya

marjorie taylor greene

açıklama

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ABD Kongre Üyesi Marjorie Taylor Green, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Polonya’da iki masum insanın ölümüne neden olan füze saldırısının Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiğini belirtti.Green, “Polonya'da iki masum insanın ölümüne yol açan füze saldırısına muhtemelen Ukrayna'nın hava savunması neden oldu. Bizi üçüncü bir dünya savaşına çekmeye çalışan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Amerikan vergi mükelleflerinden para ve silah talep etmesine izin vermemeliyiz. Ukrayna'ya verilecek para yok. Bu çatışmayı sona erdirmenin ve barışı talep etmenin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

ukrayna

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abd, ukrayna, polonya, marjorie taylor greene, açıklama