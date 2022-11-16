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https://sputniknews.com.tr/20221116/abd-kongre-uyesi-green-polonyada-sivilleri-olduren-fuze-saldirisini-ukrayna-ordusu-duzenledi-1063504554.html
ABD Kongre Üyesi Green: Polonya'da sivilleri öldüren füze saldırısını Ukrayna ordusu düzenledi
ABD Kongre Üyesi Green: Polonya'da sivilleri öldüren füze saldırısını Ukrayna ordusu düzenledi
ABD Kongre Üyesi Green, Ukrayna ordusunu Polonya'ya füze saldırısı düzenlemekle suçladı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T20:54+0300
2022-11-16T20:54+0300
dünya
abd
ukrayna
polonya
marjorie taylor greene
açıklama
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ABD Kongre Üyesi Marjorie Taylor Green, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Polonya’da iki masum insanın ölümüne neden olan füze saldırısının Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiğini belirtti.Green, “Polonya'da iki masum insanın ölümüne yol açan füze saldırısına muhtemelen Ukrayna'nın hava savunması neden oldu. Bizi üçüncü bir dünya savaşına çekmeye çalışan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Amerikan vergi mükelleflerinden para ve silah talep etmesine izin vermemeliyiz. Ukrayna'ya verilecek para yok. Bu çatışmayı sona erdirmenin ve barışı talep etmenin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.
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abd, ukrayna, polonya, marjorie taylor greene, açıklama
abd, ukrayna, polonya, marjorie taylor greene, açıklama

ABD Kongre Üyesi Green: Polonya'da sivilleri öldüren füze saldırısını Ukrayna ordusu düzenledi

20:54 16.11.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSABD Kongresi
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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ABD Kongre Üyesi Green, Ukrayna ordusunu Polonya'ya füze saldırısı düzenlemekle suçladı.
ABD Kongre Üyesi Marjorie Taylor Green, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Polonya’da iki masum insanın ölümüne neden olan füze saldırısının Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiğini belirtti.
Green, “Polonya'da iki masum insanın ölümüne yol açan füze saldırısına muhtemelen Ukrayna'nın hava savunması neden oldu. Bizi üçüncü bir dünya savaşına çekmeye çalışan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Amerikan vergi mükelleflerinden para ve silah talep etmesine izin vermemeliyiz. Ukrayna'ya verilecek para yok. Bu çatışmayı sona erdirmenin ve barışı talep etmenin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.
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