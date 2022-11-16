Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221116/2022in-en-populer-3-destinasyondan-biri-turkiye-1063498576.html
2022’in en popüler 3 destinasyondan biri Türkiye
2022’in en popüler 3 destinasyondan biri Türkiye
Uluslararası araştırma şirketi Forward Keys, bu yıl turistler arasında en popüler destinasyonları açıkladı. En popüler 3 destinasyondan biri Türkiye. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T18:56+0300
2022-11-16T18:56+0300
yaşam
ator
rusya tur operatörleri birliği (ator)
rusya
türkiye
turizm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059499165_0:65:1200:740_1920x0_80_0_0_b5892a4b5e5eeca3604e99f85ea533cb.jpg
Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) açıklamasına göre, uluslararası araştırma şirketi Forward Keys’in analiz uzmanları 2022’in en popüler destinasyonlarını seçti. Listenin, en çok ziyaret edilen ülkelerden ziyade pandemi sonrası iyileşme oranları en iyi olan destinasyonlardan oluştuğu belirtildi.Açıklamada, “Uzmanlar, 1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasındaki uçak bileti satış bilgileri temelinde 2022’in ön sonuçlarını 2019’daki rakamlarla karşılaştırdı” ifadesine yer verildi.Turist sayısındaki artış açısından lider, 2019’a göre yüzde 5 daha fazla turist kabul eden Dominik Cumhuriyeti oldu. İlk 10’da sırasıyla Türkiye, Kosta Rika, Jamaika, Pakistan, Bangladeş, Yunanistan, Mısır, Portekiz ve BAE yer aldı.Şehirlere gelince en iyi sonucu Antalya ve Meksika’daki San Jose del Cabo ve Puerto Vallarta sergiledi.Ayrıca plajlara olan ilginin önemli ölçüde arttığı ifade edildi. İş seyahati ve şehir turizmi ise tam tersine pandemi öncesi seviyelerin oldukça gerisinde kaldı.Forward Keys’in raporunda, “Uluslararası seyahatlerin toparlanmasındaki ana itici güçler, Covid kısıtlamalarının kaldırılması ve bastırılmış talep etkisi oldu. Dubai’deki Dünya Fuarı veya Katar’daki Dünya Kupası gibi büyük küresel etkinlikler de yardımcı oluyor” yorumuna yer verildi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059499165_116:0:1103:740_1920x0_80_0_0_444cb28cd32b6ba20329f985ed5e539d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ator, rusya tur operatörleri birliği (ator), rusya, türkiye, turizm
ator, rusya tur operatörleri birliği (ator), rusya, türkiye, turizm

2022’in en popüler 3 destinasyondan biri Türkiye

18:56 16.11.2022
© DHAAntalya, tatil, turist
Antalya, tatil, turist - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© DHA
Abone olTelegram
Uluslararası araştırma şirketi Forward Keys, bu yıl turistler arasında en popüler destinasyonları açıkladı. En popüler 3 destinasyondan biri Türkiye.
Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) açıklamasına göre, uluslararası araştırma şirketi Forward Keys’in analiz uzmanları 2022’in en popüler destinasyonlarını seçti. Listenin, en çok ziyaret edilen ülkelerden ziyade pandemi sonrası iyileşme oranları en iyi olan destinasyonlardan oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, “Uzmanlar, 1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasındaki uçak bileti satış bilgileri temelinde 2022’in ön sonuçlarını 2019’daki rakamlarla karşılaştırdı” ifadesine yer verildi.
Turist sayısındaki artış açısından lider, 2019’a göre yüzde 5 daha fazla turist kabul eden Dominik Cumhuriyeti oldu. İlk 10’da sırasıyla Türkiye, Kosta Rika, Jamaika, Pakistan, Bangladeş, Yunanistan, Mısır, Portekiz ve BAE yer aldı.
Şehirlere gelince en iyi sonucu Antalya ve Meksika’daki San Jose del Cabo ve Puerto Vallarta sergiledi.
Ayrıca plajlara olan ilginin önemli ölçüde arttığı ifade edildi. İş seyahati ve şehir turizmi ise tam tersine pandemi öncesi seviyelerin oldukça gerisinde kaldı.
Forward Keys’in raporunda, “Uluslararası seyahatlerin toparlanmasındaki ana itici güçler, Covid kısıtlamalarının kaldırılması ve bastırılmış talep etkisi oldu. Dubai’deki Dünya Fuarı veya Katar’daki Dünya Kupası gibi büyük küresel etkinlikler de yardımcı oluyor” yorumuna yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала