https://sputniknews.com.tr/20221116/2-suriyeli-adiniz-teror-sorusturmasinda-yalaniyla-yasli-kadininin-300-bin-lirasini-dolandirdi-1063481175.html

2 Suriyeli, 'Adınız terör soruşturmasında' yalanıyla, yaşlı kadınının 300 bin lirasını dolandırdı

2 Suriyeli, 'Adınız terör soruşturmasında' yalanıyla, yaşlı kadınının 300 bin lirasını dolandırdı

Bursa'da 61 yaşındaki Ayşe K.'yı telefonla arayarak terör soruşturması yalanıyla 300 bin lira dolandırdılar. Yaşlı kadını dolandıran Suriye uyruklu 2 kişi... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T11:49+0300

2022-11-16T11:49+0300

2022-11-16T11:49+0300

yaşam

bursa

dolandırıcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063481279_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_2326c4b738da57d79c0b3d0d139f35c9.jpg

Bursa'da, Ayşe K.´yi (61) telefonla arayıp, `Adınız terör soruşturmasına karıştı´ yalanıyla kandırarak 300 bin liralık altınını alıp dolandıran Suriye uyruklu 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı.Olay, İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi´nde meydana geldi. Ayşe K.´yi telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, `Adınız terör soruşturmasına karıştı´ deyip, bu durumdan kurtulması için para istedi. Dolandırıcılara inanan Ayşe K., evde bir miktar altını olduğunu söyledi. Eve gelen şüpheliler, Ayşe K.´den aldıkları yaklaşık 300 bin liralık altını alıp kaçtı.Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ayşe K., durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı çalışmayla şüphelilerin Suriye uyruklu Mohamad Jesri (27) ve Abdurrahman Zkert (26) olduğu belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. İfadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler, altınları başkasına verdiklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Jandarmanın, altınları bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, dolandırıcılık