15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar

© İHA / DOĞAN CAN CESUR - İSMET AKTAŞ - MEHMET FURKAN DOĞAN 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilinden inen M. C. A. köprüden aşağı atlayarak intihar etti. Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan M. C. A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.