https://sputniknews.com.tr/20221115/yunanistan-topraklarimiza-asla-teroristleri-almiyoruz-1063441389.html

Yunanistan: Topraklarımıza asla teröristleri almıyoruz

Yunanistan: Topraklarımıza asla teröristleri almıyoruz

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Türkiye İçişleri Bakanı Soylu'nun İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen zanlının... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T11:17+0300

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dünya

yunanistan

istiklal caddesi

süleyman soylu

terör

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Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, geçen hafta İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıdan sonra Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'zanlının Yunanistan'a kaçmak üzere olduğu' şeklindeki açıklamasını yorumladı.Skai televizyonuna konuşan Theodorikakos, "Yunanistan sınırlarını çok iyi koruyor ve hiç kimse yasadışı yollardan ülkeye giremez. Bu nedenle Yunanistan, topraklarına hiçbir şekilde teröristleri kabul etmemektedir" ifadelerini kullandı.Bakan, ülkesinin ilkesel olarak nerede olursa olsun veya kim tarafından gerçekleştirilmesine bakılmaksızın her türlü terör eylemine karşı olduğunu vurguladı.İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin dün açıklama yapan Soylu, "Başarılı bir şekilde yapılan operasyonla elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20221114/istanbuldaki-saldirida-gozalti-sayisi-48e-yukseldi-1063425956.html

yunanistan

istiklal caddesi

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yunanistan, istiklal caddesi, süleyman soylu, terör