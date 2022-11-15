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https://sputniknews.com.tr/20221115/yunanistan-topraklarimiza-asla-teroristleri-almiyoruz-1063441389.html
Yunanistan: Topraklarımıza asla teröristleri almıyoruz
Yunanistan: Topraklarımıza asla teröristleri almıyoruz
Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Türkiye İçişleri Bakanı Soylu'nun İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen zanlının... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T11:17+0300
2022-11-15T11:17+0300
dünya
yunanistan
istiklal caddesi
süleyman soylu
terör
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Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, geçen hafta İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıdan sonra Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'zanlının Yunanistan'a kaçmak üzere olduğu' şeklindeki açıklamasını yorumladı.Skai televizyonuna konuşan Theodorikakos, "Yunanistan sınırlarını çok iyi koruyor ve hiç kimse yasadışı yollardan ülkeye giremez. Bu nedenle Yunanistan, topraklarına hiçbir şekilde teröristleri kabul etmemektedir" ifadelerini kullandı.Bakan, ülkesinin ilkesel olarak nerede olursa olsun veya kim tarafından gerçekleştirilmesine bakılmaksızın her türlü terör eylemine karşı olduğunu vurguladı.İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin dün açıklama yapan Soylu, "Başarılı bir şekilde yapılan operasyonla elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221114/istanbuldaki-saldirida-gozalti-sayisi-48e-yukseldi-1063425956.html
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yunanistan, istiklal caddesi, süleyman soylu, terör
yunanistan, istiklal caddesi, süleyman soylu, terör

Yunanistan: Topraklarımıza asla teröristleri almıyoruz

11:17 15.11.2022
© AP Photo / Petros KaradjiasYunanistan bayrağı
Yunanistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Petros Karadjias
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Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Türkiye İçişleri Bakanı Soylu'nun İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen zanlının Yunanistan'a kaçacağı yönündeki açıklamasına yanıt vererek, 'ülke topraklarına hiçbir şekilde teröristleri kabul etmediklerini' belirtti.
Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, geçen hafta İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıdan sonra Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'zanlının Yunanistan'a kaçmak üzere olduğu' şeklindeki açıklamasını yorumladı.
Skai televizyonuna konuşan Theodorikakos, "Yunanistan sınırlarını çok iyi koruyor ve hiç kimse yasadışı yollardan ülkeye giremez. Bu nedenle Yunanistan, topraklarına hiçbir şekilde teröristleri kabul etmemektedir" ifadelerini kullandı.
Bakan, ülkesinin ilkesel olarak nerede olursa olsun veya kim tarafından gerçekleştirilmesine bakılmaksızın her türlü terör eylemine karşı olduğunu vurguladı.
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin dün açıklama yapan Soylu, "Başarılı bir şekilde yapılan operasyonla elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı" demişti.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükselirken, Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın kaldığı evde yapılan aramada 3 bin 800 dolar, 5 bin euro ve 10 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
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