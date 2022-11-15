https://sputniknews.com.tr/20221115/vali-yerlikaya-bombali-teror-saldirisinda-yaralanan-81-vatandasimizdan-61i-taburcu-oldu-1063458911.html
Vali Yerlikaya: Bombalı terör saldırısında yaralanan 81 vatandaşımızdan 61'i taburcu oldu
Vali Yerlikaya: Bombalı terör saldırısında yaralanan 81 vatandaşımızdan 61'i taburcu oldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan 81 kişinin 61'inin taburcu olduğunu duyurdu. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T18:06+0300
2022-11-15T18:06+0300
2022-11-15T18:18+0300
türkiye
istanbul valiliği
istiklal caddesi
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Twitter hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:"İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61’i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."
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istanbul valiliği, istiklal caddesi
istanbul valiliği, istiklal caddesi
Vali Yerlikaya: Bombalı terör saldırısında yaralanan 81 vatandaşımızdan 61'i taburcu oldu
18:06 15.11.2022 (güncellendi: 18:18 15.11.2022) Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan 81 kişinin 61'inin taburcu olduğunu duyurdu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61’i taburcu oldu.
14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor.
Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."