https://sputniknews.com.tr/20221115/vali-yerlikaya-bombali-teror-saldirisinda-yaralanan-81-vatandasimizdan-61i-taburcu-oldu-1063458911.html

Vali Yerlikaya: Bombalı terör saldırısında yaralanan 81 vatandaşımızdan 61'i taburcu oldu

Vali Yerlikaya: Bombalı terör saldırısında yaralanan 81 vatandaşımızdan 61'i taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan 81 kişinin 61'inin taburcu olduğunu duyurdu. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T18:06+0300

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türkiye

istanbul valiliği

istiklal caddesi

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Twitter hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:"İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61’i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."

türkiye

istiklal caddesi

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istanbul valiliği, istiklal caddesi