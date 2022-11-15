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https://sputniknews.com.tr/20221115/vali-yerlikaya-bombali-teror-saldirisinda-yaralanan-81-vatandasimizdan-61i-taburcu-oldu-1063458911.html
Vali Yerlikaya: Bombalı terör saldırısında yaralanan 81 vatandaşımızdan 61'i taburcu oldu
Vali Yerlikaya: Bombalı terör saldırısında yaralanan 81 vatandaşımızdan 61'i taburcu oldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan 81 kişinin 61'inin taburcu olduğunu duyurdu. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T18:06+0300
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Twitter hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:"İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61’i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."
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istanbul valiliği, istiklal caddesi
istanbul valiliği, istiklal caddesi

Vali Yerlikaya: Bombalı terör saldırısında yaralanan 81 vatandaşımızdan 61'i taburcu oldu

18:06 15.11.2022 (güncellendi: 18:18 15.11.2022)
© AAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi kapsamında yarın kent genelinde denetimlere başlanacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının Dinamik Denetim Süreci konulu genelgesi kapsamında yarın kent genelinde denetimlere başlanacağını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan 81 kişinin 61'inin taburcu olduğunu duyurdu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61’i taburcu oldu.
14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor.
Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."
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