https://sputniknews.com.tr/20221115/uzman-klinik-psikolog-celenoglu-teror-eylemleriyle-amaclanan-kaygiyla-nasil-bas-edilmeli-1063498181.html

Uzman klinik psikolog Çelenoğlu: Terör eylemleriyle amaçlanan kaygıyla nasıl baş edilmeli?

Uzman klinik psikolog Çelenoğlu: Terör eylemleriyle amaçlanan kaygıyla nasıl baş edilmeli?

Uzman klinik psikolog Aysun Çelenoğlu, terör eylemlerinin yarattığı psikolojik etkilerle başa çıkmak ve çocukların olumsuz yönde etkilenmemeleri için yapılması... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T18:23+0300

2022-11-15T18:23+0300

2022-11-16T18:32+0300

yolcu yolunda gerek

terör

terör saldırısı

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15.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek 15.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek

Yolcu Yolunda Gerek'te Enver Aysever'in konuğu olan uzman klinik psikolog Aysun Çelenoğlu, İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından sonra meydana gelen toplumsal kaygı ve bu kaygıyla başa çıkma yöntemlerini anlattı."Terör eylemlerinin arkasındaki amaç halka korku yaymak. Sadece fiziksel değil, toplumun tümünün zihinlerini hedef alan bir yapı bu. Beynimize nüksedip korku ve çaresizlik duyusuna kapılmamıza yol açıyor" diyen Çelenoğlu, özellikle çocukların psikolojik durumlarıyla ilgili olarak yetişkinlerin duyguyla baş etme becerisini kazanmaları gerektiğini söyledi.

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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terör, terör saldırısı, аудио