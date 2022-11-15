https://sputniknews.com.tr/20221115/uzman-klinik-psikolog-celenoglu-teror-eylemleriyle-amaclanan-kaygiyla-nasil-bas-edilmeli-1063498181.html
Uzman klinik psikolog Çelenoğlu: Terör eylemleriyle amaçlanan kaygıyla nasıl baş edilmeli?
Uzman klinik psikolog Çelenoğlu: Terör eylemleriyle amaçlanan kaygıyla nasıl baş edilmeli?
Uzman klinik psikolog Aysun Çelenoğlu, terör eylemlerinin yarattığı psikolojik etkilerle başa çıkmak ve çocukların olumsuz yönde etkilenmemeleri için yapılması... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T18:23+0300
2022-11-15T18:23+0300
2022-11-16T18:32+0300
yolcu yolunda gerek
terör
terör saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063498020_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8efe175c497b353afa3e1cc1fea49ef6.jpg
15.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
15.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Yolcu Yolunda Gerek'te Enver Aysever'in konuğu olan uzman klinik psikolog Aysun Çelenoğlu, İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından sonra meydana gelen toplumsal kaygı ve bu kaygıyla başa çıkma yöntemlerini anlattı."Terör eylemlerinin arkasındaki amaç halka korku yaymak. Sadece fiziksel değil, toplumun tümünün zihinlerini hedef alan bir yapı bu. Beynimize nüksedip korku ve çaresizlik duyusuna kapılmamıza yol açıyor" diyen Çelenoğlu, özellikle çocukların psikolojik durumlarıyla ilgili olarak yetişkinlerin duyguyla baş etme becerisini kazanmaları gerektiğini söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063498020_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ca47e96f6ce5dbc2dc39e66618fc017.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
terör, terör saldırısı, аудио
terör, terör saldırısı, аудио
Uzman klinik psikolog Çelenoğlu: Terör eylemleriyle amaçlanan kaygıyla nasıl baş edilmeli?
18:23 15.11.2022 (güncellendi: 18:32 16.11.2022) Abone ol
Uzman klinik psikolog Aysun Çelenoğlu, terör eylemlerinin yarattığı psikolojik etkilerle başa çıkmak ve çocukların olumsuz yönde etkilenmemeleri için yapılması gerekenleri Enver Aysever'e anlattı.
Yolcu Yolunda Gerek'te Enver Aysever'in konuğu olan uzman klinik psikolog Aysun Çelenoğlu, İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından sonra meydana gelen toplumsal kaygı ve bu kaygıyla başa çıkma yöntemlerini anlattı.
"Terör eylemlerinin arkasındaki amaç halka korku yaymak. Sadece fiziksel değil, toplumun tümünün zihinlerini hedef alan bir yapı bu. Beynimize nüksedip korku ve çaresizlik duyusuna kapılmamıza yol açıyor" diyen Çelenoğlu, özellikle çocukların psikolojik durumlarıyla ilgili olarak yetişkinlerin duyguyla baş etme becerisini kazanmaları gerektiğini söyledi.