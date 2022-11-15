https://sputniknews.com.tr/20221115/ukrayna-druzba-boru-hatti-uzerinden-macaristana-giden-rus-petrolunun-sevkiyatini-durdurdu-1063464364.html
Ukrayna, Druzba boru hattı üzerinden Macaristan'a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurdu
Ukrayna, Druzba boru hattı üzerinden Macaristan'a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurdu
Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna’nın, ülke üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu bildirdi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T22:21+0300
2022-11-15T22:21+0300
2022-11-15T22:55+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
ukrayna
macaristan
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Transneft sözcüsü Igor Demin tarafından Sputnik'e yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Macaristan yönünde petrol götüren Druzba hattındaki sevkiyatları durduğu belirtildi.Açıklamada, Ukrayna tarafının, hatta voltaj düşmesinden ötürü söz konusu sevkiyatları durdurduğuna yönelik Transneft’i bilgilendirdiği kaydedildi.Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Başbakan Viktor Orban, Druzba hattı üzerinden petrol sevkiyatının durdurulması ve Polonya topraklarına isabet eden füzeye karşılık olarak Savunma Konseyi'ni saat 20:00'da topladı" dedi.
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Ukrayna, Druzba boru hattı üzerinden Macaristan'a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurdu
22:21 15.11.2022 (güncellendi: 22:55 15.11.2022) Abone ol
Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna’nın, ülke üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.
Transneft sözcüsü Igor Demin tarafından Sputnik'e yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Macaristan yönünde petrol götüren Druzba hattındaki sevkiyatları durduğu belirtildi.
Açıklamada, Ukrayna tarafının, hatta voltaj düşmesinden ötürü söz konusu sevkiyatları durdurduğuna yönelik Transneft’i bilgilendirdiği kaydedildi.
Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Başbakan Viktor Orban, Druzba hattı üzerinden petrol sevkiyatının durdurulması ve Polonya topraklarına isabet eden füzeye karşılık olarak Savunma Konseyi'ni saat 20:00'da topladı" dedi.