https://sputniknews.com.tr/20221115/ukrayna-druzba-boru-hatti-uzerinden-macaristana-giden-rus-petrolunun-sevkiyatini-durdurdu-1063464364.html

Ukrayna, Druzba boru hattı üzerinden Macaristan'a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurdu

Ukrayna, Druzba boru hattı üzerinden Macaristan'a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurdu

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna’nın, ülke üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu bildirdi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T22:21+0300

2022-11-15T22:21+0300

2022-11-15T22:55+0300

avrupa'da enerji krizi

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Transneft sözcüsü Igor Demin tarafından Sputnik'e yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Macaristan yönünde petrol götüren Druzba hattındaki sevkiyatları durduğu belirtildi.Açıklamada, Ukrayna tarafının, hatta voltaj düşmesinden ötürü söz konusu sevkiyatları durdurduğuna yönelik Transneft’i bilgilendirdiği kaydedildi.Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Başbakan Viktor Orban, Druzba hattı üzerinden petrol sevkiyatının durdurulması ve Polonya topraklarına isabet eden füzeye karşılık olarak Savunma Konseyi'ni saat 20:00'da topladı" dedi.

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