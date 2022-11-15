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Türkiye'de iki firmanın 'Huggy Wuggy' oyuncakları için toplatma kararı
Türkiye'de iki firmanın 'Huggy Wuggy' oyuncakları için toplatma kararı
Ticaret Bakanlığı iki firmanın ürettiği 'Huggy Wuggy' oyuncakla ilgili toplatma kararı aldı. Ayrıca satın alınmış ürünler de geri çağırıldı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-15T12:37+0300
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'Huggy Wuggy' türü oyuncaklar son dönemde gündemde.İnce keskin dişleri ile bir korku oyunu karakteri olan oyuncakla ilgili uzmanlar ebeveynleri uyarıyor.Oyuncak, Ticaret Bakanlığı'nın da takibinde. Piyasaya sunulan oyuncakların incelemeye alındığı bildirildi. İncelemenin sonucu yapılan açıklama ile duyuruldu.Buna göre riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden alınan numunelerde iki ürünün "Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği" gerekliliğini karşılamadığı tespit edildi.Para cezası kesildiSöz konusu 2 ürün için "piyasaya arzının yasaklanması", "piyasadan toplatılması" ve "tüketicilerden geri çağırılması" kararı alındı.İki ürünü satan firmalara da toplam 123 bin 600 lira para cezası uygulanacak.Söz konusu ürünlerin bilgileri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) paylaşıldı.
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oyuncak, türkiye
oyuncak, türkiye

Türkiye'de iki firmanın 'Huggy Wuggy' oyuncakları için toplatma kararı

12:37 15.11.2022
© FotoğrafTürkiye'de iki firmanın 'Huggy Wuggy' oyuncakları için toplatma kararı
Türkiye'de iki firmanın 'Huggy Wuggy' oyuncakları için toplatma kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© Fotoğraf
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Ticaret Bakanlığı iki firmanın ürettiği 'Huggy Wuggy' oyuncakla ilgili toplatma kararı aldı. Ayrıca satın alınmış ürünler de geri çağırıldı.
'Huggy Wuggy' türü oyuncaklar son dönemde gündemde.

İnce keskin dişleri ile bir korku oyunu karakteri olan oyuncakla ilgili uzmanlar ebeveynleri uyarıyor.

Oyuncak, Ticaret Bakanlığı'nın da takibinde. Piyasaya sunulan oyuncakların incelemeye alındığı bildirildi. İncelemenin sonucu yapılan açıklama ile duyuruldu.
Buna göre riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden alınan numunelerde iki ürünün "Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği" gerekliliğini karşılamadığı tespit edildi.

Para cezası kesildi

Söz konusu 2 ürün için "piyasaya arzının yasaklanması", "piyasadan toplatılması" ve "tüketicilerden geri çağırılması" kararı alındı.
İki ürünü satan firmalara da toplam 123 bin 600 lira para cezası uygulanacak.
Söz konusu ürünlerin bilgileri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) paylaşıldı.
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