https://sputniknews.com.tr/20221115/turkiyede-iki-firmanin-huggy-wuggy-oyuncaklari-icin-toplatma-karari-1063444706.html
Türkiye'de iki firmanın 'Huggy Wuggy' oyuncakları için toplatma kararı
Türkiye'de iki firmanın 'Huggy Wuggy' oyuncakları için toplatma kararı
Ticaret Bakanlığı iki firmanın ürettiği 'Huggy Wuggy' oyuncakla ilgili toplatma kararı aldı. Ayrıca satın alınmış ürünler de geri çağırıldı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T12:37+0300
2022-11-15T12:37+0300
2022-11-15T12:37+0300
yaşam
oyuncak
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1063444830_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_90cc2e0bde7a9bc7b95d877c6ad26987.jpg
'Huggy Wuggy' türü oyuncaklar son dönemde gündemde.İnce keskin dişleri ile bir korku oyunu karakteri olan oyuncakla ilgili uzmanlar ebeveynleri uyarıyor.Oyuncak, Ticaret Bakanlığı'nın da takibinde. Piyasaya sunulan oyuncakların incelemeye alındığı bildirildi. İncelemenin sonucu yapılan açıklama ile duyuruldu.Buna göre riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden alınan numunelerde iki ürünün "Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği" gerekliliğini karşılamadığı tespit edildi.Para cezası kesildiSöz konusu 2 ürün için "piyasaya arzının yasaklanması", "piyasadan toplatılması" ve "tüketicilerden geri çağırılması" kararı alındı.İki ürünü satan firmalara da toplam 123 bin 600 lira para cezası uygulanacak.Söz konusu ürünlerin bilgileri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) paylaşıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1063444830_80:0:580:375_1920x0_80_0_0_321e6d635f819aa389cc725c6312bc8f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
oyuncak, türkiye
Türkiye'de iki firmanın 'Huggy Wuggy' oyuncakları için toplatma kararı
Abone ol
Ticaret Bakanlığı iki firmanın ürettiği 'Huggy Wuggy' oyuncakla ilgili toplatma kararı aldı. Ayrıca satın alınmış ürünler de geri çağırıldı.
'Huggy Wuggy' türü oyuncaklar son dönemde gündemde.
İnce keskin dişleri ile bir korku oyunu karakteri olan oyuncakla ilgili uzmanlar ebeveynleri uyarıyor.
Oyuncak, Ticaret Bakanlığı'nın da takibinde. Piyasaya sunulan oyuncakların incelemeye alındığı bildirildi. İncelemenin sonucu yapılan açıklama ile duyuruldu.
Buna göre riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden alınan numunelerde iki ürünün "Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği" gerekliliğini karşılamadığı tespit edildi.
Para cezası kesildi
Söz konusu 2 ürün için "piyasaya arzının yasaklanması", "piyasadan toplatılması" ve "tüketicilerden geri çağırılması" kararı alındı.
İki ürünü satan firmalara da toplam 123 bin 600 lira para cezası uygulanacak.
Söz konusu ürünlerin bilgileri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) paylaşıldı.