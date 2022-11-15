https://sputniknews.com.tr/20221115/turkiye-ve-isvicre-arkeolojik-kultur-varliklarinin-iadesi-icin-anlasma-imzaladi-1063460804.html
Türkiye ve İsviçre arkeolojik kültür varlıklarının iadesi için anlaşma imzaladı
Türkiye ve İsviçre arkeolojik kültür varlıklarının iadesi için anlaşma imzaladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İsviçre İçişleri Bakanı Alain Berset, Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthali ve Transit Geçişinin... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T19:25+0300
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İsviçre İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan "Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine Yönelik Anlaşma” için Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde tören düzenlendi.Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Ersoy, Türkiye'nin, kültür varlıklarının korunması ve geleceğe aktarılması konusunun üzerinde titizlikle durduğunu belirtti.Anlaşmanın, İsviçre makamlarınca tespit edilen kültür varlıklarının Türkiye'ye iadesini mümkün kılacağını vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu: Eser kaçakçılığı ağları zayıflayacakAnlaşmanın, eser kaçakçılığı ağlarını zayıflatacağını ifade eden Ersoy, "Bu yasa dışı ağlar her pazar değiştirmeye çalıştıklarında aralarında Bulgaristan, Romanya, İran, Sırbistan, ABD ve şimdi İsviçre gibi ülkelerin olduğu ikili anlaşmalarımız yoluyla uluslararası yardımlaşma kapsamında gerekli cevabı alacaklardır" diye konuştu.İsviçre İçişleri Bakanı Alain Berset de ülkesinin kültürel varlık kaçakçılığıyla mücadeleye sıkıca bağlı olduğunu kaydetti. Berset, anlaşmanın iki ülke arasındaki temelleri sağlamlaştıracağını belirtti.İsviçre'nin kültürel mirasların kendi ülkelerinde korunmasına yönelik finansal desteği her yıl yenilediğini aktaran Berset, bu anlaşmayla kültürel varlıkların korunması konusundaki mali yardımda Türkiye'nin öncelikli devlet olarak kabul edileceğini vurguladı.Konuşmaların ardından anlaşmayı imzalayan iki bakan daha sonra müzeyi gezdi.
https://sputniknews.com.tr/20220621/izmirde-kacak-kazi-yapilan-evlerde-roma-donemine-ait-eserler-ele-gecirildi-1057682396.html
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isviçre, türk, türkiye, mehmet nuri ersoy, alain berset
isviçre, türk, türkiye, mehmet nuri ersoy, alain berset
Türkiye ve İsviçre arkeolojik kültür varlıklarının iadesi için anlaşma imzaladı
19:25 15.11.2022 (güncellendi: 19:26 15.11.2022) Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İsviçre İçişleri Bakanı Alain Berset, Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine Yönelik Anlaşma'ya imza attı. Bakan Ersoy, "Bundan böyle Anadolu kökenli eserlerin İsviçre’ye giremeyecek olması, olası bir kara pazarın gelişmesini engelleyecektir" dedi
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İsviçre İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan "Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine Yönelik Anlaşma” için Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde tören düzenlendi.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Ersoy, Türkiye'nin, kültür varlıklarının korunması ve geleceğe aktarılması konusunun üzerinde titizlikle durduğunu belirtti.
Anlaşmanın, İsviçre makamlarınca tespit edilen kültür varlıklarının Türkiye'ye iadesini mümkün kılacağını vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:
"Her ne kadar bu tür anlaşmaların en dikkat çekici noktası eser iadesine odaklıysa da ben, bu sözleşmeyi aynı zamanda bir önleyici tedbir olarak görüyorum. Bundan böyle Anadolu kökenli eserlerin İsviçre’ye giremeyecek olması, olası bir kara pazarın gelişmesini engelleyecektir."
Eser kaçakçılığı ağları zayıflayacak
Anlaşmanın, eser kaçakçılığı ağlarını zayıflatacağını ifade eden Ersoy, "Bu yasa dışı ağlar her pazar değiştirmeye çalıştıklarında aralarında Bulgaristan, Romanya, İran, Sırbistan, ABD ve şimdi İsviçre gibi ülkelerin olduğu ikili anlaşmalarımız yoluyla uluslararası yardımlaşma kapsamında gerekli cevabı alacaklardır" diye konuştu.
İsviçre İçişleri Bakanı Alain Berset de ülkesinin kültürel varlık kaçakçılığıyla mücadeleye sıkıca bağlı olduğunu kaydetti. Berset, anlaşmanın iki ülke arasındaki temelleri sağlamlaştıracağını belirtti.
İsviçre'nin kültürel mirasların kendi ülkelerinde korunmasına yönelik finansal desteği her yıl yenilediğini aktaran Berset, bu anlaşmayla kültürel varlıkların korunması konusundaki mali yardımda Türkiye'nin öncelikli devlet olarak kabul edileceğini vurguladı.
Konuşmaların ardından anlaşmayı imzalayan iki bakan daha sonra müzeyi gezdi.