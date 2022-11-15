https://sputniknews.com.tr/20221115/turkiye-ve-isvicre-arkeolojik-kultur-varliklarinin-iadesi-icin-anlasma-imzaladi-1063460804.html

Türkiye ve İsviçre arkeolojik kültür varlıklarının iadesi için anlaşma imzaladı

Türkiye ve İsviçre arkeolojik kültür varlıklarının iadesi için anlaşma imzaladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İsviçre İçişleri Bakanı Alain Berset, Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthali ve Transit Geçişinin... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T19:25+0300

2022-11-15T19:25+0300

2022-11-15T19:26+0300

türkiye

isviçre

türk

türkiye

mehmet nuri ersoy

alain berset

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1063460642_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_18f66f05b86108080fd451a28ac9c19c.jpg

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İsviçre İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan "Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine Yönelik Anlaşma” için Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde tören düzenlendi.Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Ersoy, Türkiye'nin, kültür varlıklarının korunması ve geleceğe aktarılması konusunun üzerinde titizlikle durduğunu belirtti.Anlaşmanın, İsviçre makamlarınca tespit edilen kültür varlıklarının Türkiye'ye iadesini mümkün kılacağını vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu: Eser kaçakçılığı ağları zayıflayacakAnlaşmanın, eser kaçakçılığı ağlarını zayıflatacağını ifade eden Ersoy, "Bu yasa dışı ağlar her pazar değiştirmeye çalıştıklarında aralarında Bulgaristan, Romanya, İran, Sırbistan, ABD ve şimdi İsviçre gibi ülkelerin olduğu ikili anlaşmalarımız yoluyla uluslararası yardımlaşma kapsamında gerekli cevabı alacaklardır" diye konuştu.İsviçre İçişleri Bakanı Alain Berset de ülkesinin kültürel varlık kaçakçılığıyla mücadeleye sıkıca bağlı olduğunu kaydetti. Berset, anlaşmanın iki ülke arasındaki temelleri sağlamlaştıracağını belirtti.İsviçre'nin kültürel mirasların kendi ülkelerinde korunmasına yönelik finansal desteği her yıl yenilediğini aktaran Berset, bu anlaşmayla kültürel varlıkların korunması konusundaki mali yardımda Türkiye'nin öncelikli devlet olarak kabul edileceğini vurguladı.Konuşmaların ardından anlaşmayı imzalayan iki bakan daha sonra müzeyi gezdi.

https://sputniknews.com.tr/20220621/izmirde-kacak-kazi-yapilan-evlerde-roma-donemine-ait-eserler-ele-gecirildi-1057682396.html

türkiye

isviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isviçre, türk, türkiye, mehmet nuri ersoy, alain berset