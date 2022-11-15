https://sputniknews.com.tr/20221115/tunc-soyer-teror-orgutlerinin-hepsine-lanet-ediyoruz-1063430715.html
Tunç Soyer: Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz
Tunç Soyer: Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Başkan Soyer... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T00:36+0300
2022-11-15T00:36+0300
2022-11-15T00:37+0300
türkiye
tunç soyer
terör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104053/35/1040533573_0:81:1900:1150_1920x0_80_0_0_d2d8d6ecb5cdf1c3fd808314f171b2c6.jpg
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının birinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde Kültürpark 4 No’lu holdeki meclis salonunda yapıldı. İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı lanetleyen Başkan Tunç Soyer, “Terör saldırısı hepimizi derinden yaraladı. 6 vatandaşımız vefat etti, 81 vatandaşımız yaralandı. Her birinin ocağına ateş düşüyor. Acımız çok büyük. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri yekvücut. Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz. Vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımızın da bir an önce taburcu olmalarını diliyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221114/istanbuldaki-saldirida-gozalti-sayisi-48e-yukseldi-1063425956.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104053/35/1040533573_130:0:1770:1230_1920x0_80_0_0_dff379b333f8fb365306ed0dc572116b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tunç soyer, terör
Tunç Soyer: Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz
00:36 15.11.2022 (güncellendi: 00:37 15.11.2022) Abone ol
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Başkan Soyer İstanbul’daki bombalı saldırıyı kınayarak, “İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri yekvücut. Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının birinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde Kültürpark 4 No’lu holdeki meclis salonunda yapıldı.
İstanbul'da
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı lanetleyen Başkan Tunç Soyer, “Terör saldırısı hepimizi derinden yaraladı. 6 vatandaşımız vefat etti, 81 vatandaşımız yaralandı. Her birinin ocağına ateş düşüyor. Acımız çok büyük. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri yekvücut. Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz. Vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımızın da bir an önce taburcu olmalarını diliyoru
z” dedi.