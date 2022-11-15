https://sputniknews.com.tr/20221115/tunc-soyer-teror-orgutlerinin-hepsine-lanet-ediyoruz-1063430715.html

Tunç Soyer: Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz

Tunç Soyer: Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Başkan Soyer... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T00:36+0300

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türkiye

tunç soyer

terör

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının birinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde Kültürpark 4 No’lu holdeki meclis salonunda yapıldı. İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı lanetleyen Başkan Tunç Soyer, “Terör saldırısı hepimizi derinden yaraladı. 6 vatandaşımız vefat etti, 81 vatandaşımız yaralandı. Her birinin ocağına ateş düşüyor. Acımız çok büyük. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri yekvücut. Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz. Vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımızın da bir an önce taburcu olmalarını diliyoruz” dedi.

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