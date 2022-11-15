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https://sputniknews.com.tr/20221115/tunc-soyer-teror-orgutlerinin-hepsine-lanet-ediyoruz-1063430715.html
Tunç Soyer: Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz
Tunç Soyer: Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Başkan Soyer... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T00:36+0300
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türkiye
tunç soyer
terör
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının birinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde Kültürpark 4 No’lu holdeki meclis salonunda yapıldı. İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı lanetleyen Başkan Tunç Soyer, “Terör saldırısı hepimizi derinden yaraladı. 6 vatandaşımız vefat etti, 81 vatandaşımız yaralandı. Her birinin ocağına ateş düşüyor. Acımız çok büyük. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri yekvücut. Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz. Vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımızın da bir an önce taburcu olmalarını diliyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221114/istanbuldaki-saldirida-gozalti-sayisi-48e-yukseldi-1063425956.html
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tunç soyer, terör
tunç soyer, terör

Tunç Soyer: Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz

00:36 15.11.2022 (güncellendi: 00:37 15.11.2022)
© DHATunç Soyer
Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© DHA
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının ilk oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Başkan Soyer İstanbul’daki bombalı saldırıyı kınayarak, “İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri yekvücut. Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantılarının birinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde Kültürpark 4 No’lu holdeki meclis salonunda yapıldı.
İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı lanetleyen Başkan Tunç Soyer, “Terör saldırısı hepimizi derinden yaraladı. 6 vatandaşımız vefat etti, 81 vatandaşımız yaralandı. Her birinin ocağına ateş düşüyor. Acımız çok büyük. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri yekvücut. Terör örgütlerinin hepsine lanet ediyoruz. Vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımızın da bir an önce taburcu olmalarını diliyoruz” dedi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükselirken, Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın kaldığı evde yapılan aramada 3 bin 800 dolar, 5 bin euro ve 10 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
TÜRKİYE
İstanbul'daki saldırıda gözaltı sayısı 48'e yükseldi
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