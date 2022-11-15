https://sputniknews.com.tr/20221115/tubitak-34-personel-alacak-1063436965.html
TÜBİTAK 34 personel alacak
TÜBİTAK 34 personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 34 personel istihdam edecek. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T08:41+0300
2022-11-15T08:41+0300
2022-11-15T08:41+0300
türkiye
tübitak
iş ilanı
işe alım
istihdam
personel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101494/01/1014940135_0:89:1024:665_1920x0_80_0_0_e349fd770cd5d996f0f211202fc59c95.jpg
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere memur, yönetici asistanı, teknisyen ve tekniker ile dağıtıcı ve şoför alınacak.Söz konusu 34 personel, TÜBİTAK Başkanlığı ile kurumun çeşitli merkez ve enstitülerinin bulunduğu Ankara ve Kocaeli'de istihdam edilecek.Alıma ilişkin koşul ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasında yayımlanırken iş başvuruları da "https://esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılacak.Başvurular 21 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101494/01/1014940135_97:0:1024:695_1920x0_80_0_0_0c240b98a009bd9c590eaa5b4b29cdd8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tübitak, iş ilanı, işe alım, istihdam, personel
tübitak, iş ilanı, işe alım, istihdam, personel
TÜBİTAK 34 personel alacak
Abone ol
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 34 personel istihdam edecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere memur, yönetici asistanı, teknisyen ve tekniker ile dağıtıcı ve şoför alınacak.
Söz konusu 34 personel, TÜBİTAK Başkanlığı ile kurumun çeşitli merkez ve enstitülerinin bulunduğu Ankara ve Kocaeli'de istihdam edilecek.
Alıma ilişkin koşul ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasında yayımlanırken iş başvuruları da "https://esube.iskur.gov.tr
" adresinden yapılacak.
Başvurular 21 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.