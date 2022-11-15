https://sputniknews.com.tr/20221115/tubitak-34-personel-alacak-1063436965.html

TÜBİTAK 34 personel alacak

TÜBİTAK 34 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 34 personel istihdam edecek. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T08:41+0300

2022-11-15T08:41+0300

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türkiye

tübitak

iş ilanı

işe alım

istihdam

personel

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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere memur, yönetici asistanı, teknisyen ve tekniker ile dağıtıcı ve şoför alınacak.Söz konusu 34 personel, TÜBİTAK Başkanlığı ile kurumun çeşitli merkez ve enstitülerinin bulunduğu Ankara ve Kocaeli'de istihdam edilecek.Alıma ilişkin koşul ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasında yayımlanırken iş başvuruları da "https://esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılacak.Başvurular 21 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.

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tübitak, iş ilanı, işe alım, istihdam, personel