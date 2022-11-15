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https://sputniknews.com.tr/20221115/tubitak-34-personel-alacak-1063436965.html
TÜBİTAK 34 personel alacak
TÜBİTAK 34 personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 34 personel istihdam edecek. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T08:41+0300
2022-11-15T08:41+0300
türkiye
tübitak
iş ilanı
işe alım
istihdam
personel
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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere memur, yönetici asistanı, teknisyen ve tekniker ile dağıtıcı ve şoför alınacak.Söz konusu 34 personel, TÜBİTAK Başkanlığı ile kurumun çeşitli merkez ve enstitülerinin bulunduğu Ankara ve Kocaeli'de istihdam edilecek.Alıma ilişkin koşul ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasında yayımlanırken iş başvuruları da "https://esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılacak.Başvurular 21 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.
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tübitak, iş ilanı, işe alım, istihdam, personel
tübitak, iş ilanı, işe alım, istihdam, personel

TÜBİTAK 34 personel alacak

08:41 15.11.2022
© AA / ArşivTÜBİTAK
TÜBİTAK - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AA / Arşiv
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 34 personel istihdam edecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere memur, yönetici asistanı, teknisyen ve tekniker ile dağıtıcı ve şoför alınacak.
Söz konusu 34 personel, TÜBİTAK Başkanlığı ile kurumun çeşitli merkez ve enstitülerinin bulunduğu Ankara ve Kocaeli'de istihdam edilecek.
Alıma ilişkin koşul ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasında yayımlanırken iş başvuruları da "https://esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılacak.
Başvurular 21 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.
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