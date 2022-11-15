https://sputniknews.com.tr/20221115/totalenergies-ile-eni-israilin-lubnanla-paylastigi-gaz-sahasi-icin-tel-avivle-anlasma-imzaladi-1063447887.html

TotalEnergies ile ENI, İsrail'in Lübnan'la paylaştığı gaz sahası için Tel Aviv'le anlaşma imzaladı

TotalEnergies ile ENI, İsrail'in Lübnan'la paylaştığı gaz sahası için Tel Aviv'le anlaşma imzaladı

Rusya'nın Ukrayna operasyonunu müteakip Batı'nın Rusya yaptırımlarının enerji krizi yarattığı dönemde ABD'nin garantörlüğünde varılan İsrail-Lübnan deniz... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T13:46+0300

2022-11-15T13:46+0300

2022-11-15T13:46+0300

ekonomi

benyamin netanyahu

eni

totalenergies

israil

lübnan

abd

anlaşma

doğalgaz

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Geçen ay Lübnan ve İsrail'in ayrı ayrı imzaladığı deniz sınırı çizimi anlaşması nüshalarının BM tarafından teslim alınması ve Beyrut'un Fransız enerji devi TotalEnergies'i kıyılarında gaz aramaya çağırması sonrası, İsrail de adım attı. TotalEnergies ile İtalyan enerji devi ENI, İsrail'le gaz aramak için çerçeve anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Açıklamada hem 9. blokta yer alan hem de yakın zamanda kurulan deniz sınır hattının güneyindeki İsrail sularına uzanan önceden belirlenmiş bir olasılık için keşif çalışmalarının başlayacağı belirtildi. Lübnan, denizdeki Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni (MEB) 10 bloka ayırmıştı ve 9. blok, İsrail ile tartışmalı bölgenin bir parçasıydı. Anlaşmanın odak noktası da Lübnan'ın İsrail sularına kadar uzanan 9. blok açıklarında yer alan potansiyel gaz sahası üzerindeki anlaşmazlığı çözmekti. 9. blokta TotalEnergies yüzde 60, ENI yüzde 40 hisseye sahip.TotalEnergies CEO'su Patrick Pouyanne, İsrail'le anlaşma imzalanmasının ardından, "Açık deniz araştırmalarındaki uzmanlığımızı seferber ederek, iki ülkenin bu alandaki hidrokarbon kaynaklarının değerini ve üretim potansiyelini değerlendirmemize yönelik talebine cevap vereceğiz" dedi. İsrail-Lübnan deniz sınırlarının çizilmesi anlaşmasından birkaç gün sonra, 1 Kasım'da İsrail erken seçime gitti. Sözkonusu anlaşmayı 'tarihi bir başarı' olarak değerlendiren Yair Lapid'in yerine başbakan seçilen Benyamin Netanyahu, kampanya döneminde 'Hizbullah'a teslim olma anlaşması' eleştirisini getirmişti. Ancak Netanyahu, seçime bir gün kala, anlaşmaya bağlı kalacağı mesajını verdi.Netanyahu'nun seçim zaferinin ardından Beyrut'tan da İsrail ile imzaladıkları anlaşmaya ilişkin ABD'den teminat aldıkları açıklaması geldi.İsrailli uzmanlar, özellikle ABD'nin garantörlük rolü nedeniyle Netanyahu hükümetinin bu anlaşmaya bağlı kalacağı görüşünde.

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