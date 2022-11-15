Türkiye
CANLI | Kiev ve Ukrayna'nın bazı kentlerinde patlama sesleri duyuldu
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221115/the-telegraph-bati-ukraynadaki-zaferini-cok-erken-ilan-etti-1063459163.html
The Telegraph: Batı, Ukrayna'daki zaferini çok erken ilan etti
The Telegraph: Batı, Ukrayna'daki zaferini çok erken ilan etti
The Telegraph’ta yayınlanan Scherelle Jacobs imzalı makalede, Batı'nın Ukrayna ihtilafında kendisini çok erken galip ilan ettiği, ancak savaşın sona... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T18:22+0300
2022-11-15T18:22+0300
ukrayna krizi
telegraph
the daily telegraph
the daily telegraph
the telegraph
ukrayna
batı
ukrayna krizi
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055682993_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_689acc223c78d7cc6748ad2e860a6172.jpg
Ukrayna birlikleri Herson'a girdikten sonra, ABD ve AB’nin zaferin Kiev'in yanında olduğuna çoktan ikna olduklarını, ancak ihtilafın sona yaklaşmaktan çok uzak olduğunu ve Rusya'nın pes etmeye niyeti olmadığını belirten makalenin yazarı, "Batı, Ukrayna'daki savaş meydanlarındaki durumun bir peri masalıyla sonuçlanacağı fikrinden kurtulamıyor” vurgusunu yaptı.Yazar, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve gelişmekte olan diğer bir dizi ülkenin Batı'yı desteklemeyi reddettiğini ve bu ülkelerin Rusya'ya karşı tavır almadığına dikkat çekti.Amerikan ve Avrupa fikirlerine olan ilginin azalmasının ABD ve Avrupa hakimiyetinin sonu anlamına geldiğine vurgu yapan yazar, “Her halükarda, Herson'daki durum, Batı'dan çok Çin için sembolik bir güç momenti olabilir. Kremlin’in saldırıları yeniden tırmandırması durumunda, ABD’nin askeri seçenekleri oldukça sınırlı. Rusya'nın kararlılığını yaptırımlar yoluyla kırma planı, Rusya'nın büyük döviz rezervleri ve Batı’nın müttefiklerinin işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu” ifadelerini kullandı.
ukrayna
batı
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055682993_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38185d00f4674ac29157cad82d5d8f08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
telegraph, the daily telegraph, the daily telegraph , the telegraph, ukrayna, batı, ukrayna krizi, rusya
telegraph, the daily telegraph, the daily telegraph , the telegraph, ukrayna, batı, ukrayna krizi, rusya

The Telegraph: Batı, Ukrayna'daki zaferini çok erken ilan etti

18:22 15.11.2022
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
The Telegraph’ta yayınlanan Scherelle Jacobs imzalı makalede, Batı'nın Ukrayna ihtilafında kendisini çok erken galip ilan ettiği, ancak savaşın sona yaklaşmaktan henüz çok uzak olduğu belirtildi.
Ukrayna birlikleri Herson'a girdikten sonra, ABD ve AB’nin zaferin Kiev'in yanında olduğuna çoktan ikna olduklarını, ancak ihtilafın sona yaklaşmaktan çok uzak olduğunu ve Rusya'nın pes etmeye niyeti olmadığını belirten makalenin yazarı, "Batı, Ukrayna'daki savaş meydanlarındaki durumun bir peri masalıyla sonuçlanacağı fikrinden kurtulamıyor” vurgusunu yaptı.
Yazar, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve gelişmekte olan diğer bir dizi ülkenin Batı'yı desteklemeyi reddettiğini ve bu ülkelerin Rusya'ya karşı tavır almadığına dikkat çekti.
Amerikan ve Avrupa fikirlerine olan ilginin azalmasının ABD ve Avrupa hakimiyetinin sonu anlamına geldiğine vurgu yapan yazar, “Her halükarda, Herson'daki durum, Batı'dan çok Çin için sembolik bir güç momenti olabilir. Kremlin’in saldırıları yeniden tırmandırması durumunda, ABD’nin askeri seçenekleri oldukça sınırlı. Rusya'nın kararlılığını yaptırımlar yoluyla kırma planı, Rusya'nın büyük döviz rezervleri ve Batı’nın müttefiklerinin işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала