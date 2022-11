https://sputniknews.com.tr/20221115/the-telegraph-bati-ukraynadaki-zaferini-cok-erken-ilan-etti-1063459163.html

The Telegraph: Batı, Ukrayna'daki zaferini çok erken ilan etti

The Telegraph: Batı, Ukrayna'daki zaferini çok erken ilan etti

The Telegraph’ta yayınlanan Scherelle Jacobs imzalı makalede, Batı'nın Ukrayna ihtilafında kendisini çok erken galip ilan ettiği, ancak savaşın sona... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T18:22+0300

2022-11-15T18:22+0300

2022-11-15T18:22+0300

ukrayna krizi

telegraph

the daily telegraph

the daily telegraph

the telegraph

ukrayna

batı

ukrayna krizi

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055682993_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_689acc223c78d7cc6748ad2e860a6172.jpg

Ukrayna birlikleri Herson'a girdikten sonra, ABD ve AB’nin zaferin Kiev'in yanında olduğuna çoktan ikna olduklarını, ancak ihtilafın sona yaklaşmaktan çok uzak olduğunu ve Rusya'nın pes etmeye niyeti olmadığını belirten makalenin yazarı, "Batı, Ukrayna'daki savaş meydanlarındaki durumun bir peri masalıyla sonuçlanacağı fikrinden kurtulamıyor” vurgusunu yaptı.Yazar, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve gelişmekte olan diğer bir dizi ülkenin Batı'yı desteklemeyi reddettiğini ve bu ülkelerin Rusya'ya karşı tavır almadığına dikkat çekti.Amerikan ve Avrupa fikirlerine olan ilginin azalmasının ABD ve Avrupa hakimiyetinin sonu anlamına geldiğine vurgu yapan yazar, “Her halükarda, Herson'daki durum, Batı'dan çok Çin için sembolik bir güç momenti olabilir. Kremlin’in saldırıları yeniden tırmandırması durumunda, ABD’nin askeri seçenekleri oldukça sınırlı. Rusya'nın kararlılığını yaptırımlar yoluyla kırma planı, Rusya'nın büyük döviz rezervleri ve Batı’nın müttefiklerinin işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu” ifadelerini kullandı.

ukrayna

batı

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

telegraph, the daily telegraph, the daily telegraph , the telegraph, ukrayna, batı, ukrayna krizi, rusya