https://sputniknews.com.tr/20221115/the-telegraph-bati-ukraynadaki-zaferini-cok-erken-ilan-etti-1063459163.html
The Telegraph: Batı, Ukrayna'daki zaferini çok erken ilan etti
The Telegraph: Batı, Ukrayna'daki zaferini çok erken ilan etti
The Telegraph’ta yayınlanan Scherelle Jacobs imzalı makalede, Batı'nın Ukrayna ihtilafında kendisini çok erken galip ilan ettiği, ancak savaşın sona... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T18:22+0300
2022-11-15T18:22+0300
2022-11-15T18:22+0300
ukrayna krizi
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the daily telegraph
the daily telegraph
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Ukrayna birlikleri Herson'a girdikten sonra, ABD ve AB’nin zaferin Kiev'in yanında olduğuna çoktan ikna olduklarını, ancak ihtilafın sona yaklaşmaktan çok uzak olduğunu ve Rusya'nın pes etmeye niyeti olmadığını belirten makalenin yazarı, "Batı, Ukrayna'daki savaş meydanlarındaki durumun bir peri masalıyla sonuçlanacağı fikrinden kurtulamıyor” vurgusunu yaptı.Yazar, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve gelişmekte olan diğer bir dizi ülkenin Batı'yı desteklemeyi reddettiğini ve bu ülkelerin Rusya'ya karşı tavır almadığına dikkat çekti.Amerikan ve Avrupa fikirlerine olan ilginin azalmasının ABD ve Avrupa hakimiyetinin sonu anlamına geldiğine vurgu yapan yazar, “Her halükarda, Herson'daki durum, Batı'dan çok Çin için sembolik bir güç momenti olabilir. Kremlin’in saldırıları yeniden tırmandırması durumunda, ABD’nin askeri seçenekleri oldukça sınırlı. Rusya'nın kararlılığını yaptırımlar yoluyla kırma planı, Rusya'nın büyük döviz rezervleri ve Batı’nın müttefiklerinin işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu” ifadelerini kullandı.
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telegraph, the daily telegraph, the daily telegraph , the telegraph, ukrayna, batı, ukrayna krizi, rusya
The Telegraph: Batı, Ukrayna'daki zaferini çok erken ilan etti
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The Telegraph’ta yayınlanan Scherelle Jacobs imzalı makalede, Batı'nın Ukrayna ihtilafında kendisini çok erken galip ilan ettiği, ancak savaşın sona yaklaşmaktan henüz çok uzak olduğu belirtildi.
Ukrayna birlikleri Herson'a girdikten sonra, ABD ve AB’nin zaferin Kiev'in yanında olduğuna çoktan ikna olduklarını, ancak ihtilafın sona yaklaşmaktan çok uzak olduğunu ve Rusya'nın pes etmeye niyeti olmadığını belirten makalenin yazarı, "Batı, Ukrayna'daki savaş meydanlarındaki durumun bir peri masalıyla sonuçlanacağı fikrinden kurtulamıyor” vurgusunu yaptı.
Yazar, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve gelişmekte olan diğer bir dizi ülkenin Batı'yı desteklemeyi reddettiğini ve bu ülkelerin Rusya'ya karşı tavır almadığına dikkat çekti.
Amerikan ve Avrupa fikirlerine olan ilginin azalmasının ABD ve Avrupa hakimiyetinin sonu anlamına geldiğine vurgu yapan yazar, “Her halükarda, Herson'daki durum, Batı'dan çok Çin için sembolik bir güç momenti olabilir. Kremlin’in saldırıları yeniden tırmandırması durumunda, ABD’nin askeri seçenekleri oldukça sınırlı. Rusya'nın kararlılığını yaptırımlar yoluyla kırma planı, Rusya'nın büyük döviz rezervleri ve Batı’nın müttefiklerinin işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu” ifadelerini kullandı.